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Adidas Superstar Modeli Yaza Uyarlanıyor: Superstar Slip-On

Adidas Superstar Modeli Yaza Uyarlanıyor: Superstar Slip-On

Adidas markasının klasik modelleri arasında yerini alan ve her sezon farklı tasarımları ile çizgisini devam ettiren Superstar modeli bu yaz yeni bir tasarım ile karşımızda.


Adidas markası Superstar modelinin Slip-on versiyonu ile yaz sezonunda sokak modasına damga vurmaya hazırlanıyor!

adidas superstar

Superstar slip-on modeli aslında yaz için ideal bir tasarıma sahip. Model, nefes alabilir teknolojisi ve bağcıksız elastik tasarımı ile yenilenmiş bir şekilde karşımızda. Yaz sezonunda kolay kullanım sunan bu tasarım ile dikkat çeken model aynı zamanda renk seçenekleri ile de kalbimizi kazanmış durumda. Özellikle pudra pembe tonundaki model bu sezonun en popüler sneaker modellerinden birisi olmaya şimdiden aday. Ancak siz klasikten vazgeçemeyenlerdenseniz Superstar Slip on modelinin siyah ve beyaz rengi de mevcut.
 
adidas superstar

 


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