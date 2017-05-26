Adidas Superstar Modeli Yaza Uyarlanıyor: Superstar Slip-On



Adidas markası Superstar modelinin Slip-on versiyonu ile yaz sezonunda sokak modasına damga vurmaya hazırlanıyor!

modeli aslında yaz için ideal bir tasarıma sahip. Model, nefes alabilir teknolojisi ve bağcıksız elastik tasarımı ile yenilenmiş bir şekilde karşımızda. Yaz sezonunda kolay kullanım sunan bu tasarım ile dikkat çeken model aynı zamanda renk seçenekleri ile de kalbimizi kazanmış durumda. Özellikle pudra pembe tonundaki model bu sezonun en popüler sneaker modellerinden birisi olmaya şimdiden aday. Ancak siz klasikten vazgeçemeyenlerdenseniz Superstar Slip on modelinin siyah ve beyaz rengi de mevcut.