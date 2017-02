Affeden Affedilir

Şunu sorarak başlamak en iyisi olacaktır: Hangimiz ben yaşamım boyunca asla kimseyi kırmadım, asla kimseye kırılmadım diyebilir? İster istemez hayat akıp giderken birilerine kızıp öfke duyup, darıldık. Hep ben haklıyım diyebilmenin hesabını yaptık çoğu zaman. Danışanlarıma “Affetmeye ne dersin?” dediğimde “Ama neden? Ben haklıyım neden affedeyim ki suçlu olan o.’’ direnciyle karşılaşıyorum. Oysaki affetmek yapılmış bir hatayı bir yanlışı ortadan kaldırmaz. Geçmişte yaşadığımız deneyimleri unutmamıza sebep de olmaz. Bu edindiğimiz deneyimler, hayatımızın ilerleyen zamanlarında bizi aynı hataları yapmaktan korur, bize kalıcı dersler verir. Affetmek bizi üzen kişiyi onaylamak değildir ki... Veya yapılmış olan hatayı affetmek veya önemsizleştirmek de değildir. Affetmek bizi üzen kişi veya olaya karşı borcu katmaktır, affetmeye direnirsek bu bizim aslında içten içe hala karşı tarafa dair beklentilerimiz olduğunu gösterir. Egomuzun çok zorlandığı bir husustur affetmek, bununla birlikte çok da mükafat doludur. Düşünsenize affetmeyip de bizi üzen kişiye karşı bağlı kalmak ne kadar da zorluyor bizi. Affedip özgürleşmek, hafiflemek, rahatlamak varken neden kendimize bu işkenceyi yapalım ki?



Ben affetmenin mucizevî olduğunu ve affedince mucizelerin gelip bizi bulduğunu düşünüyorum. Atalarımızın da dediği gibi “Affetmek büyüklüktür...” Tabii burada affetmek büyüklere mahsus demek istememişler, affeden yücelir yaşı her ne olursa olsun… Affetmek özgürleşmektir, işte bu slogan gibi olmakla beraber bence tam da manasını veriyor affetmenin.



Bizim için sevgili Rabbimiz de buyurmuş ki: ‘’Kötülüğün karşılığında denk bir kötülük, misillemedir. Kim affeder barışı sağlarsa mükafatı Allah’a aittir. Muhakkak ki Allah zalimleri sevmez.” Rabbim Kuran-ı Kerim’de daha nice affetmekle ilgili bizlere ayetler, yasalar göndermiştir.



Bu dünyada Rabbimin bizim yaptığımız ibadet ve hayırlara ihtiyacı yoktur. Biz kullar günah işlemeye yatkın varlıklar olarak yaratılmış olsak da Allah, her zaman affedici sıfatıyla hep hazırdır. Rabbim tarafından affedilmek isterken bizler nasıl zalim olabiliriz…



Zaten insanların kusurlarını, suçlarını, yanlışlarını en çok affedenler Allahın rızasını en çok kazananlardır. Affedilmeyi istiyorsak Allahın affediciliğini örnek almalıyız, yani her zaman affedici olmalıyız. Bu hususu en son şu cümleyle bitirmek yerinde olacaktır, Rabbimiz affedicidir ve affedeni sever…



YAŞAM KOÇU AYŞE GÜLER USTA