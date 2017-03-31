Ahmet Güneştekin Sanatı İle Her Yerde

Bu güzel haber için gerçekleştirilen özel davete Yönetim Kurulu Başkanı Murat Delibalta ev sahipliği yaparken; açılışa iş, sanat ve cemiyet dünyasından da birçok önemli isim katıldı.



22 Aralık’ta gerçekleştirilen açılışla birlikte, koleksiyoner kimliğiyle tanınan Murat Delibalta’nın sanatı geniş kitlelerle buluşturma amacı doğrultusunda Güneştekin’in heykellerini süresiz olarak sergilemesi, açık alanda sergilenen sanat eserlerinin seçkin örneklerinden birini sunmasıyla da Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyor.



Contemporary Istanbul’da Milion Taşı ve Kostantiniyye heykelleri ile yoğun ilgi gören Güneştekin’in, Zülkarneyn figüründen esinlenerek çalıştığı ‘’Ölümsüzlüğe Yolculuk’’ enstalasyonu ise 31 Mart 2017 tarihine kadar sergilenecek. Murat Delibalta’nın özel koleksiyonuna dahil ettiği bir diğer iş olan Kostantiniyye serisinden ‘’Çemberlitaş Tepesi’’ ise süresiz olarak sergilenecek olan eserler arasında yer alıyor.



Konu ile ilgili olarak Ahmet Güneştekin, “Sevgili dostum, koleksiyoner Murat Delibalta Türkiye’de henüz yaygınlaşmayan bu kültürün gelişmesi için önemli bir adım attı. Venedik’te sergilenen heykellerimi koleksiyonuna dahil etmekle kalmadı, halka açık bir alanda sergileyerek bu kültürün yaygınlaşmasında önemli bir eşiğin geçilmesini sağladı. Sadece kentin meydanlarına, parklarına değil, büyük binaların girişine, holdinglerin geniş alanlarına, hatta dört bir tarafımızda bulunan AVM’lerin de önlerinde ve içlerindeki geniş alanlara heykel yerleştirilmesinin mekan ve insan ilişkilerini, yaşadığımız kente bakışımızı olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum.” dedi.



Güneştekin’in, Bizans İmparatorluğu şehirlerine ulaşan tüm yolların ölçümünde sembolik bir başlangıç noktası olarak kabul edilen, dünyanın merkezine işaret ettiğine inanılan Milion Taşı’ndan yola çıkarak çalıştığı ‘’Milion Taşı’’, 14. yüzyıla ait bir kilise olan La Pietà’da 57. Venedik Bienali ile eş zamanlı olarak ilk kez sergilendi. Milion Taşı heykeli, A Plus AVM ve Yaşam Merkezi’nde korunmaya devam edecek. Tarih ve bellek üzerinden yaşadığımız kente, İstanbul’a bakan Milion Taşı ve Kostantiniyye heykellerinin, A Plus AVM ve Yaşam Merkezi’nin simgesine dönüşmesi de hedefleniyor.



