‘’Ahududu’’ Yeniden Sahnede!

Nedim Saban imzasıyla sahnede olacak olan Ahududu, dünyanın en büyük starları tarafından yorumlanan ve Cary Grant’ın başrolde oynadığı bir film olarak da bilinen; Türkiye’de daha önceleri Suna Pekuysal, Vasfi Rıza Zobu ve Ani İpekkaya gibi ustalar tarafından sahnelenmişti.



Oyunun şimdiki prodüksiyonunda başrollerde ise Suna Keskin ve Melek Baykal yer alıyor. Nedim Saban da uzun bir aranın ardından tekrar sahnelere oyunun delisi rolüyle dönüş yapıyor. Oyunun diğer rollerinde ise Cem Güler, Halim Ercan, Dicle Alkan, Birol Engeler, Özgür Yetkin ve Bülent Seyran da bulunuyor.



20. yüzyıl klasikleri arasına giren ve adalet, yalnızlık kavramlarını farklı şekilde sorgulayan oyun; kostümleri, dekoru, oyunculuk gücü ve yeni uyarlamasıyla seyircini karşısına çıkıyor.



Tiyatrokare’nin yeni oyunu Ahududu, Ocak ayı boyunca çeşitli günlerde sahne alacak. 12 Ocak Perşembe günü saat 20:30’da ise İstanbul Caddebostan Kültür Merkezi’nde!



Oyununun biletlerine Biletix ve diğer gişelerden ulaşabilirsiniz.

