AIGNER’DAN Işıltılı Koleksiyon

Moda tutkunlarının lüks deri alanındaki tercihi AIGNER, yarım asırlık tecrübesi ve incelikli el işçiliği ile yine iddialı, bir o kadar da çarpıcı tasarımların yer aldığı koleksiyonuyla adından söz ettirmeye devam ediyor.



Her koleksiyonuna yepyeni bakış açıları kazandıran Aigner’ın 2017 İlkbahar – Yaz koleksiyonunda yer alan tasarımlardan çok özel parçalar Akasya ve Zoru Raffles Arcade ‘de görücüye çıkıyor.



Dünyada derinin diğer ismi olarak bilinen, yüksek kalitede ürettiği tasarımları, modaya yön veren vizyoner bakış açısı ile ünlü Aigner, “Kaleidoscopia” temalı yeni koleksiyonu ile ilgiyi hak ediyor.



Bu koleksiyonda fonksiyonellik kadar göz alıcı renkler, mücevher dokunuşları ve yansımalar öne çıkıyor!



Kaleydoskoptan baktığınızda gördüğünüz renk çeşitliliği ve geçişlerin yanı sıra benzersiz formlarla da büyülenirsiniz. Her biri insanın hayal gücüne yön vererek, yepyeni ilham kaynakları olur. Hiç biri birbiriyle aynı değildir ve adeta benzersiz sanat eserleri gibi özgün tablolara dönüşür. Aigner’ın baş tasarımcısı Christian Beck için de bu çeşitlilik ve benzersizlik hayattaki sonsuz olasılıkların resmi olarak yeni koleksiyonun ilham kaynağı oldu.



Koleksiyonda yer alan çantalar “Kaleidoscopia” temalı renk ve form çeşitliliğini betimlemek üzere mücevher detayları, sim efektleri, kaleydoskop aksesuarları, geometrik renk formları, pürüzsüz ve ince kadife dokuları ile kendilerini gösteriyor.



Her koleksiyonda daha da özel tasarımlara imza atan ve alanına yön veren Aigner, 70’lerin renklerini ve konseptini yansıtan, 90’ların ise disko ruhunu sergileyen 2017 İlkbahar – Yaz koleksiyonu ile yaz gelmeden sınırlı sayıda satışa sunacağı çok özel çantaları ile Aigner butiği sizleri bekliyor.