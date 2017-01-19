AkasyaAna’dan Başak Sayan’ın İkizlerine Ömürlük Hediye

Yaşadığı deneyimleri, konukları ve uzmanlarla yaptığı sohbetler üzerinden paylaşan Akasya Asıltürkmen’in YouTube Kanalı AkasyaAna’nın konuğu anne adayı oyuncu yazar Başak Sayan oldu. Hamilelik ve yeni doğan bebeklerle ilgili tüm konularda konuşan ve gelen soruları yanıtlayan Akasya Asıltürkmen, Başak Sayan ile hamilelik süreci ve kordon kanı hakkında sohbet etti



Bir süredir AkasyaAna adlı YouTube kanalında sevenleriyle buluşan, Akasya Asıltürkmen’in konuğu Başak Sayan’la hamilelikle ilgili sohbetinin sonunda ikizleri için Türkiye’de kurulan ilk Kordon Kanı Bankası Yaşam Bankası-Famicord Group’un kordon kanı toplama kitini hediye etti. Arkadaşının yakında doğacak olan ikizlerine hediye veren Akasya Asıltürkmen neşeli sohbetiyle AkasyaAna YouTube kanalından kordon kanının önemini vurgulayarak hamilelere seslendi.



Kızı iki ay önce dünyaya gelen Akasya Asıltürkmen ‘'Ben anne bebek fuarında rastlayana kadar bu önemli fırsattan haberdar değildim ve kızımın kordon kanını saklatamadığım için çok üzgünüm. Arkadaşımın ikizleri olacak. İstedim ki benim yakalayamadığım bu fırsata arkadaşım Başak'ın bebekleri sahip olsun. Tıpta kök hücre ile tedavi edilebilen hastalıklar her geçen gün artıyor. Gelişmeler çok hızlandı. Kordon kanı ve dokusu çok değerli bir kök hücre kaynağı. Bu kaynak sadece doğum anında alınabiliyor. Üstelikte neredeyse doğum odasını süslemekten daha az maliyeti olduğunu öğrendim. Bence hamile olanlar bu fırsatı gözden kaçırmamalı, değerlendirmeli’’ dedi.

