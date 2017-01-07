Akbank Sanat’tan Sömestra Özel Atölye Çalışmaları  

Sarkis Su İçinde Suluboya Atölyesi



Akbank Sanat Çağdaş Sanat Atölyesi'nde 6-12 yaş arası çocuklar, eğitmenler gözetiminde Sarkis'in su içinde suluboya tekniğini öğrenecek, kendi eserlerini ortaya çıkaracaklar.



Bu atölye, 7 – 14- 21- 28 Ocak 2017 tarihlerinde saat 11.30 – 12.30 arasında gerçekleşecek.



Akbank Sanat’ta düzenlenen “Sihirli Sanat Kolyemi Kendim Yaptım” atölyesi ile 6-14 yaş grubu çocuklar; dünyaca ünlü tablolara ait detayları kendi yorumlarıyla resmediyor, ardından da eserlerinin sanat yüklü kolyelere dönüşmesine şahitlik ediyor.7 – 21 – 26 Ocak ve 2 Şubat 2017 tarihlerinde yapılacak.8-12 yaş grubundaki çocuklar edebiyat, müzik ve tasarımın bir araya geldiği ‘’Şirin Böcekler Orkestrası” atölye çalışmasında buluşuyor. Çocuklar hem okumanın keyfine varıyor hem de klasik müziği tanıyıp hareket eden minik robot böcekler tasarlıyor.Bu atölye çalışması, 14 Ocak ve 28 Ocak 2017 tarihlerinde yapılacak.Yaratıcı drama tekniklerinden yola çıkarak gerçekleştirilen bu etkinlik, 8-12 yaş grubu çocukların etkinlik sonunda öyküdeki kelimeleri holograma dönüştürmesini sağlıyor.Bu atölye çalışması, 14 ve 28 Ocak 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek.“Ailece Mozaik Atölyesi”nde, “Millefiori” tekniği ile birbirinden renkli ve yaratıcı mozaikler hazırlayabilir, ailece hem eğitici hem de eğlenceli vakit geçirebilirsiniz!Bu çalışma 7 Ocak 2017 tarihinde yapılacak.9-14 yaş grubu için düzenlenen Linol Baskı Atölyesi, çocuklara profesyonel bir özgün baskı resim atölyesinde çalışma imkanı sunuyor. Bu çalışma ile belki de çocuğunuz hayatı boyunca kopamayacağı bir yolculuğa adım atacak.Çocuklar Mozaik Heykel Atölyesi ile yumuşak ve rengarenk parçaları birleştirerek hem becerilerini hem de hayal dünyalarını zenginleştirecek. Bu çalışma, 26 Ocak 2017 gününde yapılacak.Bu etkinlik ile çocuklar keyifle eğlenerek oyun oynayacak, sanat yapacak. 3-boyutlu sanat yapma deneyimi yaşacakları etkinlikte çocuklar, ekleyerek yapma tekniğini kullanarak hayal güçlerini harekete geçiren, kendilerini geliştiren eğlenceli dakikalar yaşayacaklar. Etkinlik 28 Ocak 2017’de gerçekleştirilecek.