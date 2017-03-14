Akneye Neden Olan Faktörler

Peki, akneye yol açan nedenler nelerdir? İşte ünlü dermatologlara göre akneye sebep olan 10 önemli neden…



Yaş

Akne probleminin en çok yaşandığı dönemin ergenlik dönemi olduğu tartışma götürmez bir gerçek! Ergenlik dönemi ile beraber değişen hormonlar, kişilerin vücutlarında olduğu gibi ciltlerinde de bazı değişimlerin yaşanmasına neden olur. Bu hormonal etki derideki yağ miktarını da arttırdığı için ergenlik dönemi akne sorununun tavan yaptığı dönemlerden birisidir.



Kozmetik

Yanlış kozmetik ürünlerin kullanılması ve özellikle genç yaşlarda yoğun bir kozmetik ürün kullanılması, akne sorunun artmasına neden olabilir.



Stres

Kişilerin psikolojik durumu akne sorununun artmasına neden olabilir. Özellikle aşırı stres ve gerginlik akneye neden olan en önemli sebeplerin başında geliyor.



İlaç ve vitaminler

Akne problemi bazen alınan ilaçların yan etkisi olarak ortaya çıkıyor. Örneğin; ağızdan uzun süreli kortizon tedavileri, akne sorununu arttıran ilaçlar listesinde ilk sırada yer alıyor.



Sağlıksız beslenme

Beslenmenin cilt güzelliği ile ilişkisi inkâr edilemez. Bu sebeple beslenme ve akne sorunu arasındaki ilişki de üzerinde durulması gereken konulardan biri.



Cildin yapısı

Akne sorunu sadece dış etkenlerden kaynaklanan bir sorun değildir. Genetik faktörler ve cildin yapısı, akne sorunu yaşanmasında en önemli faktörlerden biri.

