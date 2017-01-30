Aksesuar Modası: Büyük Küpeler

2017 moda trendlerinin bir bir podyumlarda ve sokak modasında kendisini göstermesi ile birlikte gözler aksesuarlara çevrilmiş durumda. Aksesuar dünyasında geçtiğimiz sezon podyumlarda görücüye çıkan ve bu sezon etkisini sokaklara da taşımış olan bir trend ise şimdiden 2017 yılına damga vurmuş durumda: Büyük küpeler.



Proenza Schouler markasının doğallığından ödün vermeyenler için tasarladığı doğal taşlı modelleri, Lanvin’in metalik renklerden vazgeçemeyenler için tasarladığı altın ve kristal detaylar ile hareketlendirilmiş modelleri ve elbette ki Céline’in kulak boyu ile aynı büyüklükte olan çakıl taşları...Sezonun en iddialı aksesuar trendlerinden birisi olan büyük küpe trendini sadece podyumlarda değil, sokaklarda da görmeye başladık. Üstelik bu devasa küpeler saçların arkasına da gizlenmiyor. Gelişigüzel şekilde toplanmış saçlar ile birlikte kullanılan bu devasa küpeler, cool ve iddialı bir tavrın da en güzel örneklerinden birisini oluşturuyor. Gelişigüzel ve özenilmeden toplanmış gibi gözüken saçlar, küpenin iddialı duruşunu nötr hale getirirken, tüm dikkat ve ilgiyi devasa küpelere yönlendirmeyi de ihmal etmiyor.