Alerjik Hastalar Dikkat!

Çocuk Alerji, İmmünoloji ve Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay; insan vücudunda iki tür bağışıklık sistemi olduğuna, birinin mikroplardan koruduğuna, diğerinin ise alerjiye neden olduğuna dikkat çekti.



“Alerjiye Neden Olan Bağışıklık Sistemi Vardır”



Bağışıklık sistemi ile alerjik hastalıklar arasında güçlü bir bağ bulunduğunu, bu iki sistemin birbirine bağlı olduğunu, biri güçlendiğinde diğerinin zayıfladığını söyleyen Prof. Dr. Ahmet Akçay şöyle konuştu: “İnsan vücudunda iki tür bağışıklık sistemi vardır. Birisi mikroplardan koruyan bağışıklık sistemi, diğeri ise alerjiye neden olan bağışıklık sistemidir. Evet doğru duydunuz. Alerjiye neden olan bağışıklık sistemi vardır. Bu iki sistem denge halindedir. Mikroplara karşı olan bağışıklık sistemi zayıflarsa alerjiye neden olan bağışıklık sistemi kuvvetli hale gelir ve alerjik hastalıklar ortaya çıkar. Bu nedenle mikroplara karşı olan bağışıklık sisteminin zayıflatılmaması gerekir. Mikroplarla ne kadar güçlü savaşırsanız alerjik hastalıklar sizden o kadar uzak olacak demektir.”



Gereksiz Antibiyotik Bağışıklık Sistemini Zayıflatıyor



Bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesi için yapılması gereken en önemli şeyin gereksiz antibiyotik kullanmamak olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ahmet Akçay; gereksiz antibiyotik kullanımının astım ve alerjik hastalıkları arttırdığına dikkat çekti. Özellikle doğumdan sonra kullanılan antibiyotiklerin, faydalı mikropları öldürmesi ve vücudun bağışıklık sistemini zayıflatması sebebiyle astım ve alerjik hastalıkları artırdığını vurguladı. Prof. Dr.



Akçay; “Doğumda hafif derecede alerjiye eğilim yaratan bağışıklık sistemi baskındır. Doğumla birlikte vajinadaki ve dışkıdaki flora ile karşılaşma, mikroplara karşı olan bağışıklık sistemini devreye sokar ve alerjiye eğilim azalır. Çocuğun bağışıklık sistemi gelişirken az mikropla karşılaşması ve mikroplarla karşılaşsa da hemen antibiyotik kullanmaya başlanması, alerjik hastalıkları arttırır. Çünkü bağışıklık sistemi zayıflayınca alerji artar, alerji artınca bağışıklık sistemi zayıflar. Gribal enfeksiyonlar, virüsler nedeniyle geliştiği için antibiyotikler yarar sağlamaz. Özellikle 2 haftayı geçmeyen ve ateşsiz olan öksürük durumlarında antibiyotik kullanımına gerek yoktur” dedi.



Akçay; “Alerjik hastalıklarda aşı tedavisi çok etkilidir. Astımlı veya alerjik nezleli çocuklarda alerjiye karşı tolerans oluşturmak için kullanılır. Aşı tedavisi ilaç gereksinimini azaltır veya ortadan kaldırır, yeni alerjilerin gelişmesini önler ve hayat kalitesini artırmaktadır. Çocuklarda aşının etkisi yetişkinlere göre çok daha fazladır. Çünkü çocuklarda immun sistem değişim içindedir” dedi.