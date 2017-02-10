Alexander Wang 2017-18 Sonbahar/Kış Koleksiyonu

Tüm dünyadan moda severlerin yoğun ilgi gösterdiği ve merakla beklediği New York Moda Haftası start verdi. Birbirinden ünlü marka ve gelecek sezona yön veren tasarımcılar da koleksiyonlarını birer birer sunmaya başladı.

Her defilesinde koleksiyonlarının ruhuna uygun unutulmaz şovlar yapan Alexander Wang da 2017-18 koleksiyonununu hafta kapsamında moda dünyasına sundu.



Tepeden tırnağa siyahın ağırlığının hissedildiği koleksiyonun sunulduğu defilede, podyumda son dönemin yükselen yıldızları Bella Hadid ve Kendall Jenner yürüdü.



Defileyi izleyen isimler arasında ise Kylie Jenner-Tyga çifti, Sofia Richie, Sarah Snyder, Hadid’in kendisi gibi model kardeşi Anwar Hadid ve oyuncu Nicola Peltz de vardı.



İşte Alexander Wang 2017-18 Sonbahar/Kış koleksiyonundan en güzel kareler…

