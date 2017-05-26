Alışveriş Öncesi Mutlaka İncelemeniz Gereken Trendler



Peki sezonun değiştiği ve dolabımızda yazlık kıyafetlerin ön plana çıkmaya başladığı şu günlerde, alışveriş listenize dahil etmeniz gereken parçalar nelerdir? İşte 2017 yılının hitleri…



Bu sene kırmızı her yerde

2017 yılının tüm değişen sezonlarında değişmeyen şeylerden birisi şüphesiz kırmızı rengin hâkimiyetidir. Spor bir monttan, klasik bir elbiseye, bluzdan pantolona kadar her bir parçaya etki eden kırmızı renk, sezonun iddialı renklerinden birisi. Sizin de 2017 yaz sezonuna girmeden önce dolabınızda kırmızı bir parçanız mutlaka olmalı, bizden söylemesi.



Roman 359,00 TL

Zara 119,95 TL



Geçtiğimiz yıllarda moda olan minimalist dümdüz siluetler bu sene yeniden trend haline geldi. Bu tarz spor kıyafetlerden, şık elbiselere kadar her tarzda kendisine yer de edindi.Viktorya döneminin yüksek boyunlu bluzlarını hepimiz biliyoruz. 2017 yılında bu bluzlar kesinlikle çok moda! Geçmişin dik yakaları, sert görünümlü ancak romantik ceketleri sezonun iddialı parçaları arasında…2017 yılında pijama şıklığı diye bir tarz sokak modasını adeta esir aldı. Bu sezonun desenli saten pijama tarzı takımları ve tek kollu gömlekleri bu trendin en iyi parçalarından.