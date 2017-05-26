Alışveriş Öncesi Mutlaka İncelemeniz Gereken Trendler
Her yeni yıl yeni bir sezon ve yeni trendler demek. 2017 yılının trendleri de daha yıl başladığı gibi ünlü moda haftalarında tanıtılarak moda severlerin beğenisine sunuldu.
Düz kesim elbiseler
Geçtiğimiz yıllarda moda olan minimalist dümdüz siluetler bu sene yeniden trend haline geldi. Bu tarz spor kıyafetlerden, şık elbiselere kadar her tarzda kendisine yer de edindi.
Viktorya döneminin yüksek boyunlu bluzlarını hepimiz biliyoruz. 2017 yılında bu bluzlar kesinlikle çok moda! Geçmişin dik yakaları, sert görünümlü ancak romantik ceketleri sezonun iddialı parçaları arasında…
Pijama şıklığı
2017 yılında pijama şıklığı diye bir tarz sokak modasını adeta esir aldı. Bu sezonun desenli saten pijama tarzı takımları ve tek kollu gömlekleri bu trendin en iyi parçalarından.
Peki sezonun değiştiği ve dolabımızda yazlık kıyafetlerin ön plana çıkmaya başladığı şu günlerde, alışveriş listenize dahil etmeniz gereken parçalar nelerdir? İşte 2017 yılının hitleri…
Bu sene kırmızı her yerde
2017 yılının tüm değişen sezonlarında değişmeyen şeylerden birisi şüphesiz kırmızı rengin hâkimiyetidir. Spor bir monttan, klasik bir elbiseye, bluzdan pantolona kadar her bir parçaya etki eden kırmızı renk, sezonun iddialı renklerinden birisi. Sizin de 2017 yaz sezonuna girmeden önce dolabınızda kırmızı bir parçanız mutlaka olmalı, bizden söylemesi.
Roman 359,00 TL
Düz kesim elbiseler
Geçtiğimiz yıllarda moda olan minimalist dümdüz siluetler bu sene yeniden trend haline geldi. Bu tarz spor kıyafetlerden, şık elbiselere kadar her tarzda kendisine yer de edindi.
Zara 119,95 TLViktorya dönemi
Viktorya döneminin yüksek boyunlu bluzlarını hepimiz biliyoruz. 2017 yılında bu bluzlar kesinlikle çok moda! Geçmişin dik yakaları, sert görünümlü ancak romantik ceketleri sezonun iddialı parçaları arasında…
Pijama şıklığı
2017 yılında pijama şıklığı diye bir tarz sokak modasını adeta esir aldı. Bu sezonun desenli saten pijama tarzı takımları ve tek kollu gömlekleri bu trendin en iyi parçalarından.
Benzer Haberler
Yumuşak GeçişBej ve grinin tonlarıyla yaza yumuşak bir geçiş yapmaya hazırız..
Stan Smith Modeline ‘Yaz Geldi’: Summer CanvasAdidas Stan Smith modeline yazı getirdi!
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.