Alışveriş Öncesi Sorulması Gereken 5 Temel Soru

Eve geldikten sonra bazı gerçekler ile yüzleşiriz: aldığımız o renkli pantolonun aslında dolabımızdaki hiçbir şey ile uyumlu olmaması, çok beğenip aldığımız o ayakkabıya aslında hiç ama hiç ihtiyacımız olmaması, sırf trend diye aldığımız fakat tarzımızla hiç ilgisi olmayan o tişört gibi bu liste uzar da uzar… Peki, nasıl önleyebiliriz? İşte alışverişe çıkmadan önce kendimize sormamız gereken en temel 5 soru…



Alışveriş planlı yapılması gereken bir iştir. İhtiyaçlarınızı belirlemeniz alışverişin ilk adımını oluşturur. Bu sebeple alışverişe çıkmadan önce dolabınıza muhakkak göz atmanız gerekiyor. Aksi takdirde dolabınız birbirinin benzeri olan aynı parçalar ile dolar, taşar!Dolabınızda neye ihtiyacınız olduğunu belirlemek için odaklanmanız gereken soru ise kurtarıcı parçalar dediğimiz her ortama ve her duruma uyan parçalara sahip olup olmadığınız meselesidir. Kurtarıcı parçalar ile yapılan kombinler hem kısıtlı zamanda hayat kurtarır hem de cüzdanınızı gereksiz harcamalardan korur. Bu sebeple ihtiyaç listenizi oluştururken dolabınızda mutlaka olması gereken ana parçalara sahip olup olmadığınızı kendinize sormalısınız.Alışverişe çıkmadan önce bütçe kontrolü yapmak ihtiyaçları belirlemek meselesi kadar önemli. Modern dünyada hepimiz paramız olmasa bile kredi kartları sayesinde istediğimizi alabiliyoruz ancak bu hareketi önümüzdeki aya eksi bakiyeler ile girme riskini göze alarak yapıyoruz. Bu sebeple alışverişe çıkmadan önce maddi durumunuzu gözden geçirmeli ve durumunuz uygun değilse alışverişi ertelemesiniz.Bu gerçek bir alışveriş mi yoksa yazının başında da ifade edilen sebeplerden ötürü çıkılan bir terapi alışverişi mi? Kadınlar çoğu zaman can sıkıntılarını gidermek, morallerini düzeltmek ve hatta hiçbir şey düşünmemek için alışverişe başvururlar. Ancak bu gibi krizler sadece bir yerlerde dolaşıp bir kahve içerek de atlatılabilir.Siz alışverişi tam yeni sezona girdiğiniz zaman yaparsanız muhtemelen her şeye iki katı daha fazla para ödeyeceksiniz. Ancak indirim dönemlerini takip ederek yapacağınız bir alışverişte hem ihtiyacınız olanları alabilir hem de maliyeti yarı yarıya düşürebilirsiniz.