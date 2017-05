Alliance Teknolojisi İle Acısız, %100 Doğal ve Sıfır Yan Etki

İnanır Group Pazarlama Müdürü Nilay Turan

İnanır Group Uzman Estetisyen Neyran Çolakoğlu

Alliance® anında etkili incelme, selülit vebakımlarında kullanılan patentli roll ve flap teknolojilerini kombine eden LPG’nin patentli en yeni teknolojisi... Medikal ve estetik alanlarındaki 30 yıllık uzmanlık ve bilimsel araştırmadan sonra Fransız LPG firması akıllı teknoloji ile uyarılan cildin inanılmaz dönüşümlere uğrayabileceğinden yola çıkarak doğal mekanizmaların hepsine hakim olmak için tamamen yeni patentli bir teknoloji yarattı. 30 yıllık tecrübesiyle profesyonel bakım ürün ve ekipmanlarında tartışmasız pazar lideri olan İnanır Group olarak LPG’nin patentli en yeni teknolojisine sahip olan CelluM6® Alliance®’ı Türkiye’ye getirdik.Bu yeni teknoloji ile acısız, ağrısız , %100 doğal ve sıfır yan etki ile uygulama yapılıyor. Benzersiz patentli teknolojilerin sinerjisi, Alliance® teknolojisinde buluştu. Motorize roll ve flaplar, frekansla titreşim hareketi ve yeni otomatik doku mobilizasyonu ile tek bir bakımda eş zamanlı anında üç etki sağlıyor. Hepsi bir arada etki; incelme/pürüzsüzlük/sıkılaştırma işlemini aynı anda gerçekleştiriyor. Yeni “Alliance Cilt Tanıma Sensörü” sayesinde vakumlama ve roll hareketleri kişiye özel bakım ile her cilt tipine uyum sağlaması için özel olarak ayarlanıyor.Alliance teknolojisi sarkmış bölgeler, kol içi, bacak içindeki hassas bölgeler, diz kapakları, göbek bölgesi, sırt, simit bölgesi ve komple tüm bacak bölgesinde uygulanarak istenilen pürüzsüz, sıkılaşmış ve incelmiş vücuda sahip olmayı sağlıyor. Ayrıca yüz ve dekolte bölümü için uygulama yapılabilecek başlıkları da mevcut…İlk üç seansta ölçülebilir sonuçlar görülüyor. İstenen şekillenme ve etkiye ulaşmak için haftada iki seans toplam sekiz seans öneriyoruz. Bir seans 30 dakika sürüyor. Ayda bir koruma seansıyla vücut formunuzu kolaylıkla koruyabileceğiniz yıllık plan oluşturabilirsiniz.LPG’nin patentli en yeni teknolojisi olan Alliance; doğal güzelliğe ulaşma mücadelesinde acısız, ağrısız %100 doğal ve sıfır yan etki ile eşsiz teknolojisini ortaya koyuyor.Fight For Natural Beauty” sloganı ve çekilen imaj görselleriyle de doğallığı vurguluyor...Portre fotoğraflar konusuna çok başarılı olan Avusturyalı fotoğrafçı Andreas H. Bitesnich tarafından çekilen fotoğraflar tamamen doğal ve photoshop’suz oluşuyla dikkat çekiyor ve yeni Alliance teknolojisinin doğal oluşuna gönderme yapıyor. Görsellere dikkatlice bakıldığında modellerin makyajsız olduğunu, yüzlerinde ve vücutlarında hiç photoshop kullanılmadığını fark ediyorsunuz. Fotoğraflar ‘’Fight For Natural Beauty” sloganını destekleyerek teknolojinin doğallığına dikkat çekmeyi hedefliyor.Biliyorsunuz İnanır Group 30 yıllık tecrübesiyle profesyonel bakım ürün ve ekipmanlarında tartışmasız pazar lideri olan bir grup… Ben de bu grupta yer almaktan mutluluk duyuyorum. Bir kadın olarak güzelliğe dair her şeyin bizzat içinde olmak çok büyük bir keyif…6-9 Nisan tarihlerinde gerçekleşen Güzellik&Bakım Fuarı’nda da güzelliğe dair her şeyi tüketicimizle buluşturduk. Tek bir bakımda aynı anda pürüzsüzleştirme, inceltme ve sıkılaştırma sağlayan yeni Endermologie LPG Alliance’ın yanında diğer yeni cihazlarımız da yer aldı. Kozmetik ve bakım ürünlerimiz de çok büyük ilgi gördü. İnanır Group olarak yeni ürünler ve yeni cihazlarımızla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.