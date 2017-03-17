Allık Sürerken Yapılan Hatalar

Makyaj yapmanın en basit ve en kolay adımlarından birisi gibi gözüken allık sürmek, aslında en çok hata yapılan noktalardan birisi! İşte allık konusunda en çok yapılan hatalar:



‘Allık sadece yanaklar içindir’ diyorsanız yanılıyorsunuz!



Birçok ünlünün makyajında imzası bulunan ünlü makyaj artisti Florrie White, allığın sadece yanaklar için olduğunu düşünenlerin yanıldığını söylüyor. Ünlü makyaj artistine göre allık tonuna göre yüzünüzde aydınlatıcı olarak da kullanabilir ve hatta sadece burun ucuna kullanılarak tatil görünümü yaratabilir.



Yanlış ton seçimi



Allık iyi güzel hoş ama doğru tonu seçebilirseniz! Allık konusunda asıl önemli noktanın doğru tonu bulmak olduğunu söyleyen makyaj artistleri, doğru ton arayışında en önemli yardımcının yanaklarınızın doğal şartlarda kızardığında oluşan ton olduğunu hatırlatıyor. Cildiniz eğer açık tondaysa soğuk bir pembe tonları, bronz bir teniniz varsa ultra pigmentli bir allık sizin için ideal olabilir.



Cilt tipine göre allık

Allık deyip geçmeyin, her cilt tipi için farklı formatta allıklar bulunmakta. Bu kadar farklı allık içerisinde önemli olan ise sizin cilt tonunuza hangi formatın uygun olacağını bilmek. Mesela; yağlı bir cildiniz var ise; önce krem allık kullanıp sonrasında hafif bir toz allıkla sabitlemeniz, allığınızın daha iyi durmasını sağlayacaktır.



Fazla uygulamak

Allık sürerken en sık yapılan hatalardan birisidir gereğinden fazla uygulamak. Fakat bu görüntü sizi doğallıktan da uzaklaştırıyor. Bunu engellemek için öncelikle yarım