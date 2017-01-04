Almanya'nın En Popüler, Türkiye'nin En Büyük İthal Mutfak Markası Nolte Küchen Köln'de
16-22 Ocak 2017 tarihleri arasında Almanya’nın Köln şehrinde gerçekleşen imm Cologne & Living Kitchen 2017 Fuarında markamız Nolte Küchen her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm ihtişamıyla yerini aldı.
Nolte Türkiye Genel Müd.Sebahattin Gürel - Nolte Gaziantep Yunus Karadağ - Nolte Adana Ömer Abacı - Nolte Türkiye Gen.Müd. Bekir Gürel
Fuarda yer alan rakipleri arasında fark yaratan ürünleri, en büyük ve en şık standıyla yine dikkatleri üzerinde topladı.
2017 yılı için hazırlanan tüm ürün yelpazemizle Almanya Köln’de yerimizi aldık ve en çok ziyaret edilip beğeni alan markalar arasında olmayı başardık.
Nolte Küchen markası olarak mutfak mobilyasına getirdiğimiz farklı bakış açısı sayesinde mutfaklar evlerimizin sıradan bir odası olmaktan çıkarak en sosyal ve en şık alanlarından biri olmaya başlamıştır.
Yaşayan mutfak anlayışını benimseyen markamız tüketicilerin ihtiyaç ve beklentilerini en üst seviyede karşılamayı görev edinerek bu amaç uğruna çalışmalarına yön vermektedir.
Nolte Küchen ailesi olarak kuruluşumuzdan bugüne doğaya dost bir marka olmak bizim için ön planda olmuştur. Bu sebepledir ki her bir yıl daha çok doğadan ilham aldık, daha çok doğayla iç içe olmaya başladık.
18 adet renk yelpazesine sahip yeni lake kapaklarımız, yine trendlerin belirleyicisi olarak geliştirdiğimiz Nolte Neo serimiz, doğadan esinlenerek geliştirdiğimiz gerçek ahşap, taş ve deri görünümlü kapaklarımızla göz alıcı bir bütünlük oluşturarak fuar alanında en dikkat çekici standlar arasında yerimizi aldık.
Bir serüveni daha başarıyla tamamladık, yenilenerek, farkımızı ortaya koyarak ve daha ileriyi düşünerek yeni serüvenlere yelken açtık.
Nolte Türkiye Genel Müd.Sebahattin Gürel - Nolte Gaziantep Yunus Karadağ - Nolte Adana Ömer Abacı - Nolte Türkiye Gen.Müd. Bekir Gürel
Fuarda yer alan rakipleri arasında fark yaratan ürünleri, en büyük ve en şık standıyla yine dikkatleri üzerinde topladı.
2017 yılı için hazırlanan tüm ürün yelpazemizle Almanya Köln’de yerimizi aldık ve en çok ziyaret edilip beğeni alan markalar arasında olmayı başardık.
Nolte Küchen markası olarak mutfak mobilyasına getirdiğimiz farklı bakış açısı sayesinde mutfaklar evlerimizin sıradan bir odası olmaktan çıkarak en sosyal ve en şık alanlarından biri olmaya başlamıştır.
Yaşayan mutfak anlayışını benimseyen markamız tüketicilerin ihtiyaç ve beklentilerini en üst seviyede karşılamayı görev edinerek bu amaç uğruna çalışmalarına yön vermektedir.
Nolte Küchen ailesi olarak kuruluşumuzdan bugüne doğaya dost bir marka olmak bizim için ön planda olmuştur. Bu sebepledir ki her bir yıl daha çok doğadan ilham aldık, daha çok doğayla iç içe olmaya başladık.
18 adet renk yelpazesine sahip yeni lake kapaklarımız, yine trendlerin belirleyicisi olarak geliştirdiğimiz Nolte Neo serimiz, doğadan esinlenerek geliştirdiğimiz gerçek ahşap, taş ve deri görünümlü kapaklarımızla göz alıcı bir bütünlük oluşturarak fuar alanında en dikkat çekici standlar arasında yerimizi aldık.
Bir serüveni daha başarıyla tamamladık, yenilenerek, farkımızı ortaya koyarak ve daha ileriyi düşünerek yeni serüvenlere yelken açtık.
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