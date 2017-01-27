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Altın Lale Ulusal Yarışma Jürisi Belirlendi

Altın Lale Ulusal Yarışma Jürisi Belirlendi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu sene 36. kez düzenlenecek İstanbul Film Festivali’nde Altın Lale Ulusal Yarışma filmlerini değerlendirecek olan Ulusal Yarışma Jürisi belirlendi.

5 – 16 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan festivalin jüri başkanlığını; psikolojiden gerilime, kara komediden kostümlü drama kadar geniş bir yelpazede sinema ve TV’de çeşitli yapımlara imza atan Yağmur Taylan ve Durul Taylan kardeşler üstlenecek. 
 
Taylan kardeşler başkanlığındaki Altın Lale Ulusal Yarışma Jürisi’nin diğer üyeleri ise; oyuncu Nejat İşler, yazarı Sema Kaygusuz, görüntü yönetmeni Emre Erkmen ve kurgucu Çiçek Kahraman.
 
Altın Lale Ulusal Yarışma Ödülleri
 
Altın Lale Ulusal Yarışma Jürisi; En İyi Film, En İyi Yönetmen, Jüri Özel Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu ve En İyi Müzik olmak üzere toplamda 9 kategoride ödül dağıtacak.
 
En İyi Film 150.000 TL, En İyi Kadın ve En İyi Erkek Oyuncu da 10.000'er TL ile ödüllendirileceği törende; bu sene Onat Kutlar anısına verilecek Jüri Özel Ödülü’nü kazanan filmin yapımcısına 50.000 TL verilecek…
 
 


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