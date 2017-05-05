Altın Palmiye Ödülleri Sahiplerini Buldu

Müzik, sinema, televizyon ve iş dünyasının en iyilerinin halkın oylamalarıyla belirlendiği geceye, birçok önemli isim de katıldı. Sunuculuğunu Vatan Şaşmaz ve Ece Uzun’un yaptığı Altın Palmiye Ödül Töreni’nde,15 Temmuz şehitleri de anıldı.



Gecede dağıtılan ödüller ise şöyle:



Yılın Televizyon Dizisi: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz



Yılın Drama Dizisi: Aşk ve Mavi



Yılın Erkek Televizyon Dizi Oyuncusu: Oktay Kaynarca



Yılın Kadın Televizyon Dizi Oyuncusu: Deniz Çakır'ın



En İyi TV Kanalı: Star



Yılın Kadın Haber Sunucusu: Nazlı Çelik



Yılın Magazin Programı: Duymayan Kalmasın



Yılın Müzik Kanalı: Kral Pop TV



Yılın Yardımcı Dizi Oyuncusu: Turgay Tan Ülkü



Yılın Erkek Haber Sunucusu: Cem Öğretir



Yılın Gazetesi: Sabah



Yılın Tiyatro Ödülü: Marko Paşa Müzikali Süheyl - Behzat Uygur



Yılın Sinema Ödülü: Dağ 2



Yılın Erkek Sinema Oyuncu Ödülü: Ahmet Kural-Murat Cemcir

