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Altın Palmiye Ödülleri Sahiplerini Buldu

Altın Palmiye Ödülleri Sahiplerini Buldu

Son dört senedir Mersin’de düzenlenen Altın Palmiye Ödül Töreni, bu sene bir ilk yaparak İstanbul Raffles Hotel’de gerçekleştirildi.

Müzik, sinema, televizyon ve iş dünyasının en iyilerinin halkın oylamalarıyla belirlendiği geceye, birçok önemli isim de katıldı. Sunuculuğunu Vatan Şaşmaz ve Ece Uzun’un yaptığı Altın Palmiye Ödül Töreni’nde,15 Temmuz şehitleri de anıldı.
 
Gecede dağıtılan ödüller ise şöyle:
 
Yılın Televizyon Dizisi: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
 
Yılın Drama Dizisi: Aşk ve Mavi
 
Yılın Erkek Televizyon Dizi Oyuncusu: Oktay Kaynarca
 
Yılın Kadın Televizyon Dizi Oyuncusu: Deniz Çakır'ın
 
En İyi TV Kanalı: Star
 
Yılın Kadın Haber Sunucusu: Nazlı Çelik
 
Yılın Magazin Programı: Duymayan Kalmasın

Yılın Müzik Kanalı: Kral Pop TV
 
Yılın Yardımcı Dizi Oyuncusu: Turgay Tan Ülkü
 
Yılın Erkek Haber Sunucusu: Cem Öğretir
 
Yılın Gazetesi: Sabah
 
Yılın Tiyatro Ödülü: Marko Paşa Müzikali Süheyl - Behzat Uygur
 
Yılın Sinema Ödülü: Dağ 2
 
Yılın Erkek Sinema Oyuncu Ödülü: Ahmet Kural-Murat Cemcir
 


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