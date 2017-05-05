Altın Palmiye Ödülleri Sahiplerini Buldu
Müzik, sinema, televizyon ve iş dünyasının en iyilerinin halkın oylamalarıyla belirlendiği geceye, birçok önemli isim de katıldı. Sunuculuğunu Vatan Şaşmaz ve Ece Uzun’un yaptığı Altın Palmiye Ödül Töreni’nde,15 Temmuz şehitleri de anıldı.
Gecede dağıtılan ödüller ise şöyle:
Yılın Televizyon Dizisi: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Yılın Drama Dizisi: Aşk ve Mavi
Yılın Erkek Televizyon Dizi Oyuncusu: Oktay Kaynarca
Yılın Kadın Televizyon Dizi Oyuncusu: Deniz Çakır'ın
En İyi TV Kanalı: Star
Yılın Kadın Haber Sunucusu: Nazlı Çelik
Yılın Magazin Programı: Duymayan Kalmasın
Yılın Müzik Kanalı: Kral Pop TV
Yılın Yardımcı Dizi Oyuncusu: Turgay Tan Ülkü
Yılın Erkek Haber Sunucusu: Cem Öğretir
Yılın Gazetesi: Sabah
Yılın Tiyatro Ödülü: Marko Paşa Müzikali Süheyl - Behzat Uygur
Yılın Sinema Ödülü: Dağ 2
Yılın Erkek Sinema Oyuncu Ödülü: Ahmet Kural-Murat Cemcir
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