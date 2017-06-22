Altınbaş Alyanslarında Sevgi ve Bağlılığı Tasavvuf İle Birleştirdi

Türkiye mücevher sektörünün lider markası Altınbaş, evliliğin en büyük sembolü olarak gösterilen birbirinden farklı yeni alyans seçenekleri ile yeni evlenecek çiftlere alternatifler sunuyor.



Bu hayatta ve sonsuz yaşamda aşkı temsil eden Hayat Ağacı, Osmanlı’da bereketi temsil eden, Vav harfinden oluşan Başak, bütün harflerin en başı olan, Bir’e benzeyen, bir olan, bir olunmak istenen güzel anlamına gelen Elif ile Furkan Suresi 74. Ayetinin yer aldığı Cevşen’in yer aldığı birbirinden farklı alyans seçenekleri aşkların en anlamlı sembolleri olarak evlenecek çiftlerin beğenilerine sunuluyor.



Yeni alyans modellerine, tüm Altınbaş mağazaları ve online satış sitesi altinbas.com’dan ulaşabilirsiniz.

