Amadeus Bu Kez Sahnede!

Hafızalara kazınan müzikleriyle 24-25 Şubat tarihlerinde iki gece peş peşe yapılacak olan etkinlikte, dev bir orkestra ve koro tarafından icra edilecek Amadeus’un müzikleri, filmden sahneler beraberinde izleyenlerine hem işitsel hem de görsel bir şölen sunacak.



Man on the Moon, One Flew Over the Cuckoo's Nest, Hair, Goya’s Ghosts gibi filmlerin de yönetmenlik koltuğunda oturan Çek yönetmen Miloš Forman’ın filmi Amadeus, klasik ve dünya müzik tarihinin en önemli isimlerinden Wolfgang Amadeus Mozart’ın hikâyesini, Peter Shaffer’ın 1979 tarihli oyunundan uyarlayarak sinemaya taşımıştı.



Eleştirmenler tarafından da sinema tarihinde klasik müzik alanında yapılan en iyi film olarak anılan ve 8 Oscar, 4 BAFTA ve 4 Altın Küre ödülü kazanan film; müzikleriyle de hafızalara kazındı.



Sadece klasik müzik dinleyicisinin değil herkesin mutlaka izlemesi gereken performans, 24 Şubat’ta saat 21.00’da, 25 Şubat’ta ise saat 20.00’da başlayacak.