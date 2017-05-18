Amway’in G&H Serisi Yenilendi!

Dünyanın lider doğrudan satış şirketi Amway’in yenilenen vücut bakım koleksiyonu G&H, ailenizin tüm cilt bakımı ihtiyaçlarını tek bir ürün serisi ile karşılıyor.



Vücudumuzu dış çevreden koruyan en büyük bariyer olan cildimizin bakımı 7’den 70’e herkes için çok büyük önem taşıyor. Fakat tüm ailenin cilt bakım ihtiyacını karşılayabilecek tek bir ürün serisi bulmak oldukça zor. İşte Amway’in yeni nesil vücut bakım koleksiyonu G&H, bu sorunu kökten çözüyor. Benzersiz ve besleyici formülü ile Yeni G&H, cildin sağlıklı ve dengeli görünmesini sağlıyor. Ayrıca bu özel seri hafif, sülfatsız ve ph dengeli formülü ile cildi yumuşatırken 3 yaşından büyük çocukların kullanımına uygun formülü içeriyor.

G&H Nourısh, G&H Refresh, ve G&H Protect olmak üzere 3 ayrı seriden oluşan yeni G&H serisi, doğadan ilham alarak üretilen yüzde 100 geri dönüşümlü ambalajı ile de dikkatleri üzerine çekiyor.



G&H Nourısh; En Rahatsız Cildi Bile Rahatlatır!



G&H Nourısh serisi; duş jeli, vücut losyonu, cilt sabunu ve el kremi içeriyor. Portakal çiçeği balı, karite yağı, kabak çekirdeği yağı ile harmanlanan zengin formülü, cildi beslediği gibi rahatlatıyor.Portakal çiçeği, cildi nemlendirip yumuşatırken; karite yağı, cildin nem bariyerini onarmaya yardımcı olduğu bilinen A, E ve F vitaminlerini içeriyor. Antioksidan özelliğe sahip kabak çekirdeği yağı ise çevresel zarara karşı cildi koruyor.G&H Refresh serisi, duş jeli ve vücut sütü içeriyor.Aloe, üzüm çekirdeği özü, yeşil çay özü ile harmanlanan dengeli formülü, cildi yatıştırırken, yenilemeye ve nemlendirmeye yardımcı oluyor. Çevresel etkilere karşı cildi koruyarak enerji veriyor.G&H Protect serisi; konsantre el sabunu, kalıp sabun, deodorant ve terlemeyi önleyici roll-on ve deo spray’den oluşuyor.G&H Protect, kötü kokuları gideriyor. Kir ve kuruluğa karşı daha iyi koruma sağlıyor. Ayrıca bu özel ürün beyaz çay özü, doğal mineraller, yaban mersini özüyle harmanlanan doğal içeriklerle zenginleştirilmiş bir formüle sahip.İçeriğindeki beyaz çay özü, cildi güçlendiriyor ve çevresel zarara karşı koruyor. Doğal mineraller, cildi tazeliyor. C vitamini ve antioksidanlar açısından zengin yaban mersini özü ise mevcut çevresel zararı onarıyor.