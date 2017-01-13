Animals Musical, Uniq Hall’de!

Gate Sahne Sanatları’nın UNIQ Hall iş birliği ile beraber yaptığı Animals Musical, perdelerini ilk kez UNIQ Hall sahnesinde açıyor. Türkiye’de alışılmış müzikal mantığını ortadan kaldıracak Animals Musical, 110 kişilik büyük kadrosu ve sürprizleriyle geliyor.



İnsan bedeniyle entegre olan büyük hayvan kuklaları, geleneksel izler taşıyan el işçiliğiyle yapılmış kostümleri, 4 sesli polifonik koro, dünya standartlarındaki müziklerinin birleştiği koreografiler; sürükleyen senaryosu ve rejisiyle izleyenlerini bambaşka bir dünyaya sokacak.



Animals Musical, bugüne kadar yalnızca Londra ve Broadway’den dünyaya açılmış müzikallerin, özgün ve yepyeni bir şekilde 110 kişilik dev bir ekip ile ilk kez Türkiye’de de yapılabileceğini göstermeyi amaçlıyor.



Müzikalin yazar ve yönetmenliğini Ahmet Kazanbal, sanat yönetmenliğini Hilal Arslangiray Kazanbal, koreografisini ise Niyaz Bildik yapıyor.

