Anne-Bebek Alışverişinde Neler Alalım?

Bilinçli Annelerin Koruyucu Kalkanı



Bebeğinizin cildini korumayı en az sizin kadar düşünen Daylong Baby SPF 30, tamamı güvenilir fiziksel filtrelerden oluşuyor ve doğumdan itibaren tüm bebeklerin yüz ve vücutlarında adeta koruyucu kalkan etkisi yaratarak güneş ışınlarını püskürtüyor! İlave koruyucu ve parfüm içermeyen krem, dermatolojik olarak testlerden geçirilmiş olup, ilave koruyucu içermeyerek su ve terlemeye karşı dayanıklılığını koruyor.



Canbebe, ‘’Minik Yüzücü’’ mayo beziyle tüm bebekleri havuza ve denize çağırıyor! İçerisindeki özel malzemesi sayesinde ıslandığında şişmeyen ve su içinde meydana gelebilecek küçük kazaları önleyen ‘’Minik Yüzücü,’’ bebeğinizin rahatça hareket etmesini de sağlıyor. Külot formlu özel tasarımıyla kolaylıkla giyilen mayo bez, yüzme sonrası kenarları yırtılıp çıkartılarak atılabiliyor.Annelerin hayatını kolaylaştıran ürünlerden biri olan Profilo Buharlı Pişirici, özellikle bebekleri katı gıdaya geçen annelerin mutfaktaki en büyük yardımcısı oluyor. Profilo Buharlı Pişirici, et ve sebzelerin besin değerlerini kaybetmeden pişmesini sağlarken bebeklerin bu döneminde onlara sağlıklı lezzetler sunuyor. Profilo Dayanıklı Ev Aletleri’nin Buharlı Pişirici ürünü, üç adet pişirme haznesi ile aynı anda üç farklı yiyeceği kokuları birbirine karışmadan pişirmeye olanak sağlıyor. Buharda pişirme yöntemi sayesinde yiyecekler fazla yumuşamıyor, şekil değiştirmiyor, besin değerini ve lezzetini kaybetmiyor.Bazen anneler ve bebekler emzirme ve emme problemleri yaşayabilir veya çalışan anneler emzirme için yeterli zaman bulamayabilir. Böyle durumlarda BPA içermeyen yapısıylaher koşulda bebeğini anne sütü ile beslemek isteyen yeni annelere sağlıklı ve güvenli süt sağma imkanı sağlıyor. Sessiz çalışan güçlü motoru sayesinde kısa sürede sağımı tamamlayarak annelere zaman kazandıran Bebe D’or Elektrikli Göğüs Pompası, ultra yumuşak silikon masaj yastıkları ile süt kanallarına masaj yaparak süt yapımını arttırmaya yardımcı olur.Huzurlu bir uykunun yanında güne güzel bir başlangıç imkanı sağlayan Özdilek, bebekler ve çocuklar için kaliteli kumaşlardan üretilen pijama takımları ile minikleri eğlenceli bir uykuya davet ediyor. Bebekler ve kız-erkek çocuklar için özel olarak tasarlanan Özdilek pijama takımları, çocukların narin cildinin nefes almasını sağlayacak yumuşak pamuklu kumaşlarıyla dikkat çekiyor. Öte yandan yeni doğan bebekleri de unutmayan Özdilek, bedeni ayarlanabilen pijamalarla kolay hareket imkanı sağlarken leke tutmayan özel kumaş tasarımlarıyla annelerin kalbini kazanıyor.Fresh’n Soft, anne ve bebek sağlığı konusunda benimsediği ilkeler ışığında ürettiği göğüs pediyle, pratik ve hijyenik bir kullanım sunuyor. Fres’n Soft göğüs pedi, süper emici yapısıyla süt akıntılarını pedin içine hapsederek giysilerin lekelenmesini önlüyor. Sahip olduğu sabitleyici bantlar, pedin iç çamaşırı içinde kaymasını engelleyerek koruma sağlıyor. Alerjen, phtalate, boya maddesi içermeyen ve yumuşak bir dokuya sahip olan Fresh’n Soft göğüs pedi, cilde narin bir dokunuş sağlayarak rahatsızlık hissi uyandırmıyor.Türkiye’nin online seyahat markası Biletall,Çocuk Bakım Seti içerisinde yer alan ve annelerin ihtiyacı olan tüm ürünleri Biletall Shop’tan annelerin beğenisine sunuyor.İçerisinde bebek fırçası, tarak, dijital ateş ölçer, bebek tırnak makası, burun aspiratörü, makas, törpü, bebek diş fırçası ve bebek bakım çantasının yer aldığı Babyjem Çocuk Bakım Seti, anneler için seyahatlerde gerekli olan tüm temel ihtiyaçları karşılıyor.Koton Baby, yeni sezona birbirinden sevimli modeller ile giriş yaptı. Bebeklerin hassas tenlerine zarar vermeyen, sağlıklı iplik ve kumaşlardan hazırlanan koleksiyonda, kız bebekler için özellikle detaylar öne çıkarken, danteller, tüller, kurdeleler minik prensesler için ayrı bir stil yaratıyor. Erkek bebeklerin denizci teması ile hazırlanan modelleri ise koleksiyonda özel bir yer buluyor. Tasarımlarda temaya uygun olarak, özellikle çizgili baskılar ön plana çıkıyor.