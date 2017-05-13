Anneler Günü Nasıl Ortaya Çıktı?

Mayıs ayı geldiğinde büyük bir telaş başlar, hediye arayışlarına girilir, sürprizler planlanır. Peki, bunca koşuşturmaya sebep olan Anneler Günü; nerede, ne zaman ve nasıl ortaya çıktı? Hiç merak ettiniz mi?



Tarihi Antik Çağlara Dayanıyor



Tarihini antik çağlara dayandırabileceğimiz Anneler Günü, aslında genelinde mitolojik kişiler, tanrıçalar için bir ilkbahar festivali olarak kutlanırken; birkaç yüzyıl önce de gerçek anneler için kutlanmaya başlanmış.

Eski Anadolu’da Kibele ve Yunanistan’da Rhea, Anneler Günü’nün en eski sahipleridir. Hayvanların annesi kabul edilen Kibele ile Rhea arasında anaçlık gösteren pek çok benzer özellik de bulunur.



Günümüzde Anneler Günü



17. yüzyılda İngiltere’de ilan edilen dini bir ferman ile Anneler Günü kutlamalarının, Meryem Ana’dan tüm annelere genişlemesi sağlandı.



Amerika’da ise Anneler Günü daha farklı kutlanmaya başlanmış. Avcı bir kadın olan Anna Jarvis, yaşadığı yerdeki sağlık haklarının yetersizliğini düzeltmek ve konuya farkındalık oluşturmak için böyle bir gün organize eder. Anna’nin ölümünden sonra ise kızı, annesinin başlattığı günü, onu anma olarak devam ettirir ve Amerika ‘’Anneler Günü’’ olarak 1914’de bu günü kabul eder.



Anna’nın farklı amaçlar uğruna başlattığı gün, Anneler Günü olarak anıldıktan sonra ticari bir hal almaya başladı çoğu yerde. Rivayet edilene göre kızı, böyle bir duruma sebep olduğu için rahatsızlık duymuş ve bundan dolayı çok da pişman olmuş…



