Annelere Özel Alışveriş Önerileri

İLK VE TEK PİŞİK ÖNLEYİCİ HAVLU

Saf su ve doğal pamuktan oluşarak cilde zarar vermeden temizleyen Fresh’n Soft Pişik Önleyici Islak Pamuklu Mendil; bebeğinizin tenine zararlı olan alkol, parfüm, boya maddesi ve sentetik lif içermiyor. Yepyeni tasarımları ve bebeğinizin hassas teni için güçlendirilmiş içeriği ile bebeğinizin poposu için üst düzey koruma imkânı sağlıyor.



Bebeklerin diş çıkarma döneminde tahriş olmuş diş etlerini yatıştırmaya yardımcı olan Bebe D’or Buzlu Dondurma Seti ile bu zorlu dönemde bebeğinizi rahatlatırken aynı zamanda yaz mevsiminin sıcak günlerinde buzlu dondurma şeklinde değişik lezzetleri de tatmasını sağlayabilirsiniz. 9 ay ve üzeri bebeklerin kullanımına uygun olan, BPA içermeyen Bebe D’or Buzlu Dondurma Seti kolay tutulabilen sapı ve minik boyutu sayesinde bebekler ve yeni yürüyen çocukların diş çıkarma dönemi için çok ideal bir ürün olarak tüm annelerin dikkatini çekecek.Bioderma’nın bebeklerin hassas cildi için geliştirdiği ABCDerm Serisi, şimdi de annelere özel formüle edilen ABCDerm Firming Cream ile cildin esnekliğini ve sıkılığını yeniden geri kazandırıyor. %10 daha sıkı, %17 daha esnek ve 8 saat sonunda bile %43 daha nemli bir cilt sağlayan ürün, annelerin favori ürünü olmaya aday…Birbirinden renkli sandalet modelleriyle çocukların neşesine neşe katacak New Balance, aynı zamanda yazın sıcak günlerinde rahat adımlarla çocuklara eşlik ediyor. Siyah, mavi-yeşil ve gri-pembe renk seçenekleriyle sunulan New Balance sandaletler sağladığı konfor ile yaz boyunca çocukların ayaklarında.Hamile kadınların şıklığı için hamile stil danışmanları tarafından her sezona özel hazırlanan Lyn Devon hamile giyim koleksiyonları; hamilelerin rahatlık, yaratıcılık ve şıklığını yansıtıyor. Lyn Devon hamile kıyafetleri arasında rahatlığı ile en çok hamile elbiseleri tercih ediliyor. Hamile etekleri, pantolonlar, taytlar, tişörtler, tulumlar ve lohusa takımları da birbirinden renkli ve özenle hazırlanıyor.“Çocukların güvenle kullanabileceği bir diş fırçası yaratmalıyız!” fikrinden yola çıkan Baby Banana, anne bebek kategorisinin hızla yükselen adresi annedukkan.com’da %33’e varan indirimlerle yer alıyor. Eğlenceli şekilleri ve yumuşak dokuları ile hem diş kaşıyıcı görevi gören hem de çocukların diş fırçalamayı eğlenceli bir şekilde deneyimlemelerine yardımcı olan Baby Banana, hassas dişetlerinin rahatlamasına yardımcı oluyor.Koton Baby İlkbahar-Yaz koleksiyonunda, yeni doğan kız ve erkek bebekler için birbirinden şık ve renkli baskılı tulumlar, zıbınlar, çiçek desenli takımlar, şort ve taytlar yer alıyor. Minik prens ve prensesler için hazırlanan koleksiyonda bu sezon şeker pembesi, sarı, yeşil, ekru ve soft mavi tonları öne çıkıyor.Dr. Brown’s bebeğinizin gaz sancıları bittiğinde, hava akış kanalı çıkarılarak da güvenle kullanılabilen yepyeni Options Serisi cam biberonlarını tüketicisiyle buluşturuyor. Dr. Brown’s Options Serisi cam biberonlar; gaz sancılarını azaltıyor ve besindeki C, A ve E vitaminlerini koruyor. Bebeğinizin gaz sancıları bittiğinde hava akış kanalı çıkarılarak sızdırma ve akma yaşanmadan kullanılmaya devam edilen Dr. Brown’s Options biberonları bu özelliğiyle fark yaratıyor.