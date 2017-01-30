Antik Çağdan Güzellik Tüyoları

Bilinenler kadar bilinmeyenler de özellikle kadınların ilgisini çekiyor, geçmişten günümüze güzellik adına ipuçları bekliyorlar. Bunlar arasında gün yüzüne çıkmış ve faydası toplumca da kabul görmüş ritüeller de var hala bilinmeyi bekleyenler de… İşte bunlardan bazıları…



ZEYTİNYAĞI

Eski çağlarda zeytinyağı, genel olarak insanlar tarafından “altın” olarak nitelendirilmiş. Yani o kadar bulunmaz ve değerli. Hal böyle olunca da zeytinyağının güzellik dünyasındaki değeri tartışılmaz oluyor. Günümüzde pek çok cilt bakım krem, losyon veya nemlendiricilerinde bulunan zeytinyağı; besin olarak tüketildiğinde de kilo kaybına yardımcı oluyor, toksinlerden kurtulmayı sağlıyor.



Eski Romalı kadınların güzellik adına zamanlarının önemli bir kısmını banyoda geçirdiği bilinir. Türk kültüründe banyonun karşılığı hamamlar ise günümüzde çok tercih edilmese de kıymetini bilmek gerekiyor. Bu sayede buhar ve nem ile vücudun toksin ve ölü deriden arınması kolaylaşıyor.Ayrıca bugün peelinglerle yapılmaya çalışılan temizleme işlemini de banyo sırasında kese kullanarak yapabilirsiniz. Antik çağda kadınların ciltlerindeki parlaklık biraz da buna bağlanıyor.Eski Mısır Uygarlığı’nın bir numaralı güzellik ürünü olarak bilinen hatta Kleopatra’nın güzellik sırrı olarak tanıtılan gül suyu da şans vermeniz gerekenlerden. Makyaj temizliğinde gül suyunu kullanmanız size özellikle fayda sağlayacaktır.Kil genellikle maske olarak tercih ediliyor günümüzde. Geçmişten miras kalan güzellik tüyolarından biri olan kil; gözenekleri açıyor, kan dolaşımını hızlandırıyor. Unutmadan; ülkemizde de kil banyosu sunan yerler Ege ve Akdeniz’de mevcut.