Argan Yağının Bilmediğimiz Faydaları

Argan yağı genel olarak saç bakımında kullanılsa da; cilt bakımı için de oldukça faydalı bir yağ olduğu ortaya çıktı. İşte cilt bakım rutininizde tüm yağları bir kenara bırakıp argan yağı kullanmak için en geçerli sebepler…



*Argan yağı, içerisinde zengin miktarda antioksidan ve E vitamini içerir. Hem antioksidan hem de E vitamini cilt bakımınız için en çok başvurulan besleyici takviyelerdir.



* Argan yağı en etkili nemlendiricilerden birisi. Kuru ciltlerin en çok yakındığı problemlerden birisi olan hangi ürünü kullanırlarsa kullansınlar ciltteki kuruluğun önüne geçememeleri. İşte bu noktada küçük bir servet ödediğiniz tüm nemlendiricileri unutulabilirsiniz. Argan yağı, cildiniz için en iyi nemlendiricilerden birisidir.



* Argan yağı ile ilgili bilinen en büyük yanlışlardan birisi yağlı cildi daha da yağlandırdığı üzerine ortaya atılan iddialar. Ancak bu tamamen yanıltıcı bir iddia çünkü argan yağı yağlı cilt için yağı kontrol eden en iyi dengeleyicilerden birisi.



* Argan yağı ile ilgili bilinen en büyük yanlışlardan birisi de gözenekleri tıkadığı ile ilgilidir. Fakat argan yağı diğer yağlardan farklıdır çünkü argan yağı yüzünüzdeki yağı kontrol eder.



* Argan yağının en büyük etkilerinden birisi cilde sağladığı anti-aging etkisi. Birçok ünlü markanın kremlerinin küçük bir servet karşılığında vaat ettiği anti-aging etkisini argan yağı maliyeti neredeyse sıfıra indirerek size sunar.

