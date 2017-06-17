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Art50.net Sanatçıları “Yansımalar”la İKÜSAG’da

Art50.net Sanatçıları “Yansımalar”la İKÜSAG’da

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi, 2016-2017 Sanat Sezonunun dördüncü sergisinde çağdaş sanat platformu “Art50.net” sanatçılarının eserlerini ağırlıyor

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi (İKÜSAG), 2016-2017 sanat sezonunun dördüncü sergisinde sanatçı, koleksiyoner ve sanatseverleri aynı çatı altında buluşturan çağdaş sanat platformu “Art50.net” sanatçılarının eserlerini ağırlıyor.

08 Şubat 2017 Çarşamba günü saat 15.00’da İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy yerleşkesinde gerçekleştirilecek açılış kokteyli ile sanatseverlerle buluşacak olan “Yansımalar” adlı karma sergi, 01 Mart’a kadar açık kalacak.

Güncel sanatın farklı anlatım tekniklerini kullanan Aslı Aydemir, Aslı Dinç, Ayna, Ayşegül Karakaş, Karbon, Eda Emirdağ, Genco Gülan, Saliha Yılmaz ve Yıldırım İnce’nin eserlerinin yer alacağı “Yansımalar” adlı sergi; sanat üretme sürecinde sanatçının iç dünyası ve dış dünyaya dair geri bildirimleriyle bağlantılı, gerilimli ve birbirinden ayrılamaz düşünme/yansıtma dinamiklerinin altını çiziyor.
 


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