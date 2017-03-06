Artists' Film International 2017, İstanbul Modern’de!

Bu sefer başlayacak olan sergide, hareketli görüntüye odaklanan ve dünyanın dört bir yanından sanatçıların video, animasyon ve kısa filmlerini İstanbul’a taşıyan Artists’ Film International programı sunulacak. 8 Mart’ta başlayacak olan sergi 21 Mayıs’ta son bulacak. Bu süre içerisinde ise video sanatı ve sanatçı filmleri hakkında söyleşi ve sunumlar gerçekleştirilecek.



Sergideki videolar Artists’ Film International’ın 10. yaşına özel olarak “işbirliği” konusunu mercek altına alıp çeşitli türlerdeki işbirliklerinin sanatsal üretim aşamasındaki yansımalarını ve “işbirliğinin” dönüştürücü etkisini konu alacak. Programa bu yıl İstanbul Modern’in özel daveti ile Diyarbakır’da yaşayan sanatçı Cengiz Tekin de katılacak. Tekin’in “Cennetten Hemen Önce” adlı videosu sene boyunca sadece İstanbul Modern’de değil, programın uluslararası ortaklarında da gösteriliyor olacak.



Artists’ Film International 10. yıl kutlamaları dahilinde mayıs ayındaki 57. Venedik Bienali açılış günlerinde de özel bir etkinlik de yapacak. Düzenlenecek olan panelin yanı sıra önceki yıllarda ortak kurumlar tarafından önerilen sanatçılardan da bir seçkinin gösterimi yapılması planlanıyor.

