“Aşık” İzleyici İle Buluşuyor!

Hazırlık ve çekimiyle birlikte yapımı iki yıldan fazla süren Aşık; Aşka Sürgün, Asi, Genco, Kasaba gibi efsane dizilerin senaristlerinden olan ve ilk kez yönetmen koltuğunda oturan Bilal Babaoğlu tarafından perdeye taşınıyor.



Filmin oyuncu kadrosunda Meltem Miraloğlu, Emirhan Kartal ve Âşık Veysel’in torunu oyuncu Yeliz Şatıroğlu, Uğur Aslan, Hülya Şen, Ahmet Bilgin ve Faruk Karaçay gibi isimler yer alıyor. Hüzünlü bir aşk hikâyesini konu edinen film, aynı anda 50 salonda vizyona girecek; işitme ve görme engelli sinemaseverler için de Sesli Betimle Derneği’nin özel çalışmasıyla sesli betimleme ve işaret diliyle anlatılacak.



Biyografi Değil, Kurmaca Bir Aşk Hikâyesi

Senarist ve yönetmen Bilal Babaoğlu filmi yapmaya iten temel amacını, “Veysel’i değil aşığı anlatmak istedik.” şeklinde anlatıyor. “Filmimiz bir Âşık Veysel biyografisi değil, kurmaca bir aşk hikâyesidir. Karşılıksız aşk acısıyla olgunlaşarak kendi türküsünü yakmaya çalışan bir aşığın yolculuğunu anlatıyor. Aşık Veysel, sadece ülkemize değil dünyaya mal olmuş bir ozan, onu tanıtmaya anlatmaya gerek yok. Ama hatırlatmaya ihtiyaç var: Veysel baba, bana göre aşkta hoşgörünün temsili, hoş görünün sınırlarını çizen bir âşık. Kendisini terk edip giden eşinin çorabına, gittiği yerde mağdur olmasın diye gizlice altın koyabilen bir aşığı, çağımız insanına özellikle erkeklerine hatırlatmak gerektiğini düşündüm. Çünkü aşk cinayetleri, kadına yönelik şiddet terör boyutuna vardı. Bu topraklarda dünyaya örnek olacak aşklar yaşandığını ifade eden yönetmen Babaoğlu “olunacaksa Veysel gibi âşık olmalı” dedi.



Aşık Veysel’in Torunu Başrolde!

Veysel’in ikinci eşi Gülizar karakterini, Aşık Veysel’in torunu Yeliz Şatıroğlu canlandırıyor. Şatıroğlu, “Dedemle ilgili bir film yapılmış olması beni çok heyecanlandırıyor, çok önemsiyorum. Rolün bana teklif edilmesi benim için de büyük ve çok güzel bir sürpriz oldu. Kendi babaannesini canlandırmak her oyuncunun başına gelebilecek bir şey değil. Açıkçası rolüme hazırlanmakta ve oynamakta pek zorlanmadım. Hem fiziksel olarak hem de mizaç olarak babaanneme çok benzediğimi söylerler. Hoş zaten senaryo da birebir Aşık Veysel’i ve hayatına giren kadınları anlatma iddiasında değildi. Ama çok güzel bir aşk hikayesi üzerine bir film.’’ dedi.



Aşık Veysel’i Türk Halk Müziği sanatçılarından olan Emirhan Kartal Canlandırıyor

Ünlü ozanın gençlik yıllarına odaklanan filmde Veysel karakterini ise Türk Halk müziğinin genç yıldızlarından Emirhan Kartal canlandırıyor. Kültür Bakanlığı Türk Halk Müziği sanatçılarından olan Emirhan Kartal, ilk kez bir sinema filminde oyunculuk yapıyor. Genç yaşta olmasına rağmen Kalan Müzik etiketiyle üç albüm çıkaran Kartal, aynı zamanda “ Türk Halk Müziği’nde Frekans Aralıkları” isimli kitabıyla akademik kariyerine de devam eden bir isim. Veysel rolüne bir yıl oyuncu koçu yönetiminde hazırlandığını ifade eden Kartal, “Aşık olmayı kim istemez ki? Boyumdan büyük bir işe kalkıştığımın farkındaydım, sürekli Allah’ım bana yardım et diye dua ediyordum. Senaryoda büyük bir âşık olmak isteyen Veysel’in hikâyesini görünce tam da benim hikayem dedim. Oyunculukta ilk tecrübem, başarılı olup olamadığımı izleyici değerlendirecek artık. Ama ben bir bağlama sanatçısı olarak Veysel’in türkülerini çalıp çığırmaya devam edeceğim” dedi.



