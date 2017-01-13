Aşk Dolu Bir Sevgililer Günü

Sevgililer Günü için, sevgilinize kendisini özel hissettirecek bir hediye arıyorsanız, hele bir de hayatınızın aşkı kahve tutkunuysa mutlaka Starbucks’a uğramalısınız…



Sevgililere özel renk ve motiflerle aşk dolu fincan ve termoslar…

Starbucks’ta Sevgililer Günü’ne özel olarak tasarlanan ve sınırlı bir süre için satışa sunulacak olan ‘aşk dolu’ fincan ve termoslar, Sevgililer Günü için eşsiz birer hediye alternatifi… Kırmızının ve pembenin en canlı tonlarını yansıtan, kalp desenli hediyelerle unutulmaz bir Sevgililer Günü sizi ve sevgilinizi bekliyor.



Sevgililer Günü şerefine: Caffé Verona

Kokusu, kıvamı ve tadıyla benzersiz aşkın kahvesi Caffé Verona, Sevgililer Günü şerefine tüm Şubat ayı boyunca Starbucks’larda kahve severlerle bekliyor. Starbucks, kış günlerinin soğuk havasını, Sevgililer Günü’nde özel içimli, sıcacık bir kahveyle ısıtmak isteyen çiftleri aşkın kahvesi Caffé Verona ile buluşturuyor.



Bir Sevgililer Günü klasiği: Kalp Kalbe Kek

Starbucks’ın Sevgililer Günü süprizleri bununla bitmiyor. Sevgililer Günü’ne özel olarak hazırlanan Kalp Kalbe kek her sene olduğu gibi bir Sevgililer Günü klasiği olarak Starbucks mağazalarında sizleri bekliyor.

