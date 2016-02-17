Aşk-ı Memduh, Trump AVM Kültür ve Gösteri Merkezi’nde!

Birbirinden oldukça zıt karakterlerdeki Canan ile Memduh'un sözde ilişkisini mizahi bir üslupla anlatan Aşk-ı Memduh’ta; Memduh, karısı tarafından terk edilen ve hassas bir erkekken, Canan ise yalnız ama ayakları üzerinde durabilen modern çağ kadınıdır.



Oyunda Trump’ı canlandıran Erhan Yazıcıoğlu, konu ile ilgili olarak "Hiç rahat durmam. Oyun oluşurken Bora ile paslaştık ve Trump'a karar verdik. Sonra, 'teksti Trump'a nasıl uydururuz'u düşündük ve onu da ben üstlendim. Onu yakından takip etmeye başladım. Yaptıkları, yapamadıkları, günahı, sevabıyla, ironik bir biçimde, onu oyunun içine soktuk ve oyunla birleştirdik" dedi.



Oyundaki makyajını kendi yapan Yazıcıoğlu’nun peruğu ise Derya Ergün tarafından hazırlanmış.



Yönetmen Bora Severcan da oyunda insan ilişkilerini ele aldıklarına dikkati çekerek, ‘’Erhan Yazıcıoğlu'nu Trump tiplemesiyle gösteriyoruz. Aslında Trump değil kendisi. 'Doktor Aşkın Sevgi Seli' diye bir ilişki uzmanı. Fakat biz küresel kültür üzerinden bir eleştiri yapmak istediğimiz için onu biraz daha Trump'la birleştirmek istedik." dedi.



Oyunda ayrıca Yazıcıoğlu’na Nurseli İdiz, Volkan Severcan ve Melda Gür de eşlik ediyor. Barış Dönmez’in yazdığı iki perdelik oyunun yapımcılığını ise Kerem Gök yapıyor.

