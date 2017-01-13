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Aşk’tan Esinlenen Özel Parfüm Koleksiyonu: “Sospiro”

Aşk’tan Esinlenen Özel Parfüm Koleksiyonu: “Sospiro”


İtalyan niş parfüm markası Sospiro, klasik müzik notalarından doğar. Hayal gücünden ilham alan ve duyulara dokunan zengin ve renkli mirası; muhteşem kokulara yansır.
 
Ruhlar, aşkın altın tozuyla buluşuyor!
 
sospiro ile ilgili görsel sonucuİlhamını İtalya ve Orta Doğu arasındaki yaratıcı birliktelikten alan niş koku evi Sospiro, eski ve yeni arasında zarif bir denge kurar.
 
Sospiro aşk ve arzudan esinlenir, sevginin derinliklerine inen bir hikâye sunar. Klasik müziğin güzelliğine odaklanan İtalyan niş parfüm evi, parlak narenciye notaları ve bereketli çiçek aranjmanları ile benzersiz harmoniler sunar. Tüm parfümler ilhamını klasik müzik terimlerinden alır. Her parfüm, en kaliteli ve nadide içeriklerle, zengin İtalyan parfüm tasarım mirasını birleştirir.
 
Sospiro, insan formunun mükemmelliğini andıran, yumuşak dokulu ve sıcak, kıvrımlı şişelere sahiptir. Parfümler, kelebek kanatlarına benzeyen, kadife kaplı şişede sunulur.
 
 
Romantik WARDASINA…
 
“Küçük gül” anlamına gelen WARDASINA, yalın ve gizemli bir parfüm. İçin için yanan egzotik bitkilerin karışımı, alışılmadık bir başlangıç ortaya koyar. Karanlık, vahşi, reçineli bir karışım yaratmak için; Bulgar gülü ve İspanyol safranının kombinasyonu, isli sedir ağacı ve paçuli ile birleşir. Vanilya, tütün ve miskler ise gizemi devam ettirerek kompozisyonu yumuşak ve parlak bir hale getirir.
 
sospiro wardasina ile ilgili görsel sonucuAna teması cazibe, gizem ve tutku olan Wardasina, derin kırmızı kadife şişede sunulur.
 
Koku Ailesi: Odunsu - Aromatik
 
Üst Nota: Bitkisel Notalar
 
Orta Nota: Sedir Ağacı, Paçuli, Bulgar Gülü, İspanyol Safranı
 
Alt Nota: Vanilya, Tütün, Misk
 
SOSPIRO Wardasina 100 ML – 1370 TL
 
 
 
 


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