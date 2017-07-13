  1. Anasayfa
  2. Asya Kadınlarının Güzellik Sırrı: Çay Özü
Asya Kadınlarının Güzellik Sırrı: Çay Özü

Asya Kadınlarının Güzellik Sırrı: Çay Özü

Ciltlerinin bu kadar parlak ve sağlıklı görünmesinin bir sırrı olmalı dedik ve bu konuyu biraz araştırdık. İşte size Asya kadınlarının cilt güzelliklerinin altında yatan o muhteşem sır: Çay.

Çin ve Japonya’da oldukça yaygın olan olarak tüketilen ve dünyada da onların imzası haline gelen eşsiz çaylar, Asya kadınlarının güzellik sırları listesinde ilk sırada yer almayı hak ediyor. Bu çaylar antioksidan bakımından zengin olması sebebi ile hem sofralarda hem de Asya kadınlarının bakım rutinlerinde kendilerine yer buluyor.

Peki, siz de Asya kadınlarının bu bakım sırrını günlük bakım rutininize dâhil etmek istemez misiniz? İşte size içerisinde çay özü bulunduran en güzel bakım ürünleri…

YVES ROCHER / Rinsing Vinegar All Hair Types
Tüm saç tipleri için parlaklık veren durulama sirkesi bu ürün, saçlarınızın kaybettiği parlaklığı geri kazandıracak ve saçlarınızın daha sağlıklı ve bakımlı gözükmesini sağlayacaktır.
 

güzellik sırları

LE CHÂTEAU DU BOIS /Refreshing And Relaxing Cream Mask
Rahatlatıcı ve ferahlatıcı maske bu ürünü cilt bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz. Böylece cildiniz hem nemlenecek hem de çay özlerinin verdiği rahatlık hissi ile yeniden canlanacak.
 
güzellik sırları

NARS /Red Velvet Matte Lip Pencil Dudak Kalemi
Severek kullandığınız Nars markasının oldukça meşhur olan mat dudak kalemlerinin içerisinde çay özü olduğunu biliyor muydunuz?
 
güzellik sırları


MURAD / Essential-C Cleanse Temizleyici Jel
Cildinizin tüm gün hapsettiği kir ve tozdan arınmasını sağlayan bu jeli günlük bakım rutininize eklemek için daha ne bekliyorsunuz?
 
güzellik sırları

 


Benzer Haberler

Etiketler:

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.
aysha.com.tr | Türkiye'nin kadina dair, yasam ve stil sitesi...

-

Tel: 0 (212) 274 88 58
E-Posta: [email protected]
Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferro Plaza No: 155. Kat: 2 D: 4 / ISTANBUL
© 2016 Aysha Tüm Hakları Saklıdır.