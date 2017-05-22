Audrey Hepburn’un Vazgeçilmezi
Onun adını duyduğumuzda aklımıza gelen ilk kelimeler zarafet, iddialı bir stil ve ne giyerse giysin kaliteli duruşudur herhalde.
Stil ve güzellik ikonu, başarılı oyuncu, zarafetin tanımı olarak sıfatlayabileceğimiz Audrey Hepburn’un stili günümüzde bile birçok kadına ilham olabilmektedir. Ölümünün üzerinden geçen onca yıla rağmen, dünyanın en güzel ve en stil sahibi kadınları arasında gösterilen ünlü oyuncunun stil kodlarına göz atmaya ne dersiniz? İşte Audrey Hepburn’un unutulmaz stillerinin arkasındaki güç: Givenchy…
Audrey Hepburn tam bir Givenchy aşığıydı desek yalan olmaz herhalde. Ünlü stil ikonu bu markayı neredeyse takıntı haline getirmişti. Hem rol aldığı filmlerde hem de katıldığı etkinliklerde markanın kıyafet ve aksesuarlarını tercih eden Audrey Hepburn, adeta markanın zarafet temsili gibiydi.
Siyah elbiselerini, inci kolyelerini, kalın siyah çerçeveli kemik gözlüklerini, zarif topuzunu gördüğümüzde bu tarzın kime ait olduğunu kolaylıkla tahmin edebileceğimiz kadar etkili bir stil ikonu olan Audrey Hepburn, kıyafet ve aksesuarlarında Givenchy markasının gücün her zaman kullanmıştır.
Stil ve güzellik ikonu, başarılı oyuncu, zarafetin tanımı olarak sıfatlayabileceğimiz Audrey Hepburn’un stili günümüzde bile birçok kadına ilham olabilmektedir. Ölümünün üzerinden geçen onca yıla rağmen, dünyanın en güzel ve en stil sahibi kadınları arasında gösterilen ünlü oyuncunun stil kodlarına göz atmaya ne dersiniz? İşte Audrey Hepburn’un unutulmaz stillerinin arkasındaki güç: Givenchy…
Audrey Hepburn tam bir Givenchy aşığıydı desek yalan olmaz herhalde. Ünlü stil ikonu bu markayı neredeyse takıntı haline getirmişti. Hem rol aldığı filmlerde hem de katıldığı etkinliklerde markanın kıyafet ve aksesuarlarını tercih eden Audrey Hepburn, adeta markanın zarafet temsili gibiydi.
Siyah elbiselerini, inci kolyelerini, kalın siyah çerçeveli kemik gözlüklerini, zarif topuzunu gördüğümüzde bu tarzın kime ait olduğunu kolaylıkla tahmin edebileceğimiz kadar etkili bir stil ikonu olan Audrey Hepburn, kıyafet ve aksesuarlarında Givenchy markasının gücün her zaman kullanmıştır.
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