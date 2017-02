Avon'dan Yeni Marka; Mark

Avon’un yeni markası Mark, makyajı inovasyon ve sanatla bir araya getiriyor. Ve tüm kadınları, bulundukları her ortamda iz bırakmaya davet ediyor.



Hayattan zevk alan, dinç ruhları, enerjileri ile dikkatleri çeken kadınlara hitap eden Mark; rimel, göz kalemi, eyeliner, far, pudra, allık, ruj, fondöten, kapatıcı, CC krem, makyaj sabitleyici vb. ürünlerden ve makyaj aksesuarlarından oluşan geniş ürün yelpazesiyle karşımıza çıkıyor.



Yeni marka Mark’ın lansmanında konuşan Avon Tüketici Pazarlama Müdürü Esra Pencereci, Mark ile ilgili olarak “Güzellik ve bakım tüm kadınlar için önemli ancak ihtiyaçlarımız, beklentilerimiz, zevklerimiz çok farklı. 100’den fazla ülkede kadınlara iyimserlik, güzellik, yenilik vadeden bir marka olarak, farklı kesimlere hitap eden alt markalar geliştiriyoruz. Mark, özellikle renk tutkunlarına, yeniliklere açık, bağımsız ve kendini ifade etmeyi seven kadınlara hitap edecek yepyeni bir makyaj markası. Çıkış noktasında sanat ve makyaj arasındaki benzerliğin altını çizme ihtiyacı yatıyor. Kendini ifade etmek ve yaratıcılığını ortaya koymak isteyen ressamın en önemli aracı boş bir tuvaldir. Biz kadınlar da makyaj yapmak üzere ayna karşısına oturduğumuz her anda, çok etkili ve yaratıcı bir araca sahip oluyoruz. Elimizde doğru malzemeler olduğunda ve makyajın bu gücünü hatırladığımız her anda bizler de böyle yaratıcı bir yolculuğa çıkıyoruz. Mark, tam da bu bakış açısıyla geliştirildi: Sanatın gücünü ürünlerimizi kullanan kadınlarla buluşturarak bulundukları her alanda kendi izlerini bırakmaya davet ediyoruz.” dedi.