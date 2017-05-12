Avrupa’da Görmeniz Gereken Parklar

Artık çare, kırsal bir yöreye göç etmeyi planlamıyorsanız eğer yemyeşil ve büyük parklar, kaçamak yapabileceğiniz yakın mesafedeki ormanlar. Biz de bu noktadan yola çıkıp biraz uzağa giderek Avrupa’da gidip görülesi parkları sizler için yazdık...

HYDE PARK, LONDRA-İNGİLTERE

Kraliyet ailesinin en büyük yeşil alanı Hyde Park, Londra denilince ilk akla gelenlerden şüphesiz. Her yıl milyonlarca turistin gittiği park, Londra halkının da vazgeçilmez adresi. Toplamda 150 hektarlık bir alana sahip Hyde Park, içerisinde açık yüzme havuzu, bisiklet yolu, manej ve kayıkhaneler de bulunduruyor.



JARDIN DES TUILERIES, PARIS-FRANSA

Louvre Müzesi ile Concorde Meydanı arasında bulunan Jardin des Tuileries, aslında Tuileris Sarayına ait bir yerken 1667 senesinde Paris halkına açılmış. Ayrıca XVI. Louis’nin eşi Kraliçe Mary Antoinette’in meşhur “ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler” sözü ile 1789 yılında gerçekleşen Fransız Devrimi sırasında, XVI. Louis bu parkın bulunduğu Tulieries Sarayında esir tutulmuş.

707 hektar büyüklüğündeki Phoenix Park, Avrupa’nın en büyük parkı olarak biliniyor. Bulunduğu yer ceylanların doğal yaşam alanı olduğu için geçmişte parkın korunması İngiliz Kraliyet ailesi tarafından yapılmış. Bunun yanı sıra Phoenix Park James Joyce gibi pek çok İrlandalı yazarın da ilham perisi olmuş…



PARK GUEL, BARSELONA-İSPANYA

1900’lü yılların başında yapılmaya başlanan Park Guel, hem mekan hem sanat bakımından Barselona’nın sayılı adreslerinden birisi olarak biliniyor. 1922 senesinde halka açılan Park Guel aynı zamanda Sagrada Familia’nın da mimari olan Gaudi’nin sanat anlayışını kavramak için önemli bir basamaktır. Burayı oluşturan tüm kıvrımlı küçük yollarda performans sergileyen sokak sanatçılarını görmeniz mümkündür. Doğa ile içiçe bu adres, görülmeden geçilmemeli.

PARCO SEMPIONE, MILANO-İTALYA

1988 yılında inşası başlatılan park, Milan Sanat Expo’suna da aralıksız ev sahipliği yapıyor. İnsanlar bu parkta spor yapıyor, buluşmalarını gerçekleştiriyor, sokak sanatçıları da performanslarını sergiliyor. Ayrıca parkta Arman, Francesco Barzaghi, Girogio de Chirico gibi birçok ünlü sanatçının heykelleri de bulunuyor.