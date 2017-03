Ayaklara Bakım Zamanı...

Ayaklarınız İçin En Doğalı

Burt's Bees Hindistan cevizli ve E vitaminli ayak kreminin harika kokusu ve yoğun bakım özelliği ile ayaklarınız şımartın! Burt's Bees Hindistan Cevizli ve E Vitaminli Ayak Kremi ayaklarınız ve topuklarınız dahil en kurumuş deriyi bile yoğun kıvamıyla derinlemesine nemlendirmeye ve canlandırmaya yardımcı oluyor. Ayrıca biberiye ve nane özleri ile cildi ferahlatıp yumuşacık ve pürüzsüz bir his sağlıyor.



Canlı pürüzsüz ve yumuşak topuklar hepimizin hayali. Etiler Ayak Sağlığı Merkezi’nde çatlamış, kuru topuklu ayaklara kalıcı çözümler sunuluyor. Üstün Alman teknolojisi ile eğitimli uzmanlar tarafından kişiye özel uygulamalar yapılıyor. Siz de ayaklarınızı uzman ellerde ve steril ortamda yaza hazırlayın!Rowenta, yeni epilasyon cihazı IPL Instant Soft ile kullanıcılarına aylarca beklemeye gerek kalmadan, daha ilk seansta gözle görülür sonuçlar vadediyor. 300 bin atış kapasitesiyle, yüzünüze de uygulayabileceğiniz yeni IPL Instant Soft, uzun süre pürüzsüz bir vücudun keyfini sürmek isteyenler için tasarlandı.Selülit kadınların %80’ini etkileyen çok eski bir sorun. Dr.Murad bu konuda size çok özel bir çözüm sunuyor: Firm and Tone Serum, Cayenne Pepper ile kan dolaşımını hızlandırmaya yardımcı etken maddelerle formüle edilen serumun; % 80’e varan oranda cildinizin görünümünü iyileştirmeye, % 69’a varan oranda selülit görünümünü azaltmaya yardımcı olduğu 8 haftalık klinik çalışmalarla kanıtlanmış.Teknolojiyi evlerinize taşıyan marka Fakir Hausgeräte, “CR 99 Ayak ve Topuk Törpüsü” ile ayaklarınıza ipeksi bir yumuşaklık hissi verip, yumuşak ve pürüzsüz ayaklara sahip olmanızı sağlıyor. Alman teknolojisinin güvencesiyle evlerinize gelen ürün, 2 adet ince ve kalın yedek törpü başlığı, temizleme fırçası ve koruyucu kapak gibi aparatlarıyla uzun süre kullanım sağlıyor. CR 99 Ayak ve Topuk Törpüsü, üzerinde bulunan parlak LED ışığıyla da ayak bakımınızı kolay hale getiriyor.Aura Pedilife Refleksoloji Cihazı aralarından seçim yapabileceğiniz 50 çeşit farklı biyomanyetik dalga sunuyor. En son teknoloji kullanılan bu biyomanyetik dalga terapisi programları ile değişimli olarak çalışmak üzere 10 adet program seçilebiliyor ve vücudun her bir noktası için istenen etkiye böylece ulaşılabiliyor. Elektro dalgayı vücudun farklı kısımlarına aktarmak için cihazın yanında “Terapi Padleri’’ geliyor. Bu pad’ler sayesinde masajın etkisini artırmak için masajla birlikte vücuda elektro dalga da verilebiliyor.Medica World Estetik tarafından uygulanan Cryo Buz Başlıklı Lazer sayesinde artık acısız ve hızlı bir şekilde tüylerden kurtulmak mümkün. Epilasyon yaptıranların en önemli sorunu ağrı, acı ve ciltlerinde olan yanık nedeniyle kalan izler. Cryo Buz Başlıklı Lazer ile lekesiz epilasyon da artık hayal değil, Diode lazer cihazlarının kullandığı ütüleme lazer teknolojisi sayesinde bu sorunlar ortadan kalktı.Braun’un en hızlı ve en etkili epilatörü Braun Silk-épil 9 SkinSpa ile sevdiklerinizin kendi cildiyle barışmasını ve özgürleşmesini sağlayın. Ağdaya göre 4 kat daha kısa kılları temizleyebilen ürün, ipeksi ve yumuşacık cildin 4 haftaya kadar sürmesini sağlıyor. Ürünün yeni eksfoliyasyon fırçası, teknoloji harikası epilasyon ve peeling başlıklarının buluşması sayesinde her daim ipeksi ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak mümkün!Ayak bakımı yaparken ilk kullanılan ürünlerden biri olan ponza taşını içeriğinde bulunduran Yves Rocher Ponza Taşlı Yenileyici Ayak Peelingi, bitkisel içeriğindeki organik lavanta yağı ve özsuyu ayaklarınızı gevşetip rahatlatıp kayısı çekirdeği tozu ile gözeneklerinizi tahriş etmeden derinlemesine temizleyip ölü deriden arındırıyor. Yves Rocher Onarıcı ve Yumuşatıcı Ayak Balsamı ise sertleşmiş topuklar ve yıpranmış ayaklar için ideal bakımı sağlıyor.Footworks Topuk Yumuşatıcı Krem, topuklardaki kurumuş görünümünü yok etmeye yardımcı oluyor. İçeriğini oluşturan formülü ile nemlendirici losyon kuruduğunda yumuşak ve ipeksi bir pudra halini alıyor, ayakları ferahlatıyor, yumuşatıyor ve gün boyu kuru kalmasını sağlıyor.