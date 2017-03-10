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Ayaklarınızın Yükünü Hafifletin!

Ayaklarınızın Yükünü Hafifletin!

Her birey için ayak bakımı ve hijyeni olmazsa olmazlardan. Gün boyunca ayaklarınızın üzerinde ne kadar durduğunuzu düşünürseniz, ayak ve bacak sağlığının da ne kadar önemli olduğunu anlayacaksınız.  

Bunun için de sıklıkla hem kendinizi şımartmak hem de ayak ve bacak sağlığınız için gereken bakımları yapmaya vakit ayırmalısınız. Evde kolaylıkla yapabileceğiniz masajlar, bakım ve kremler bu konudaki en büyük yardımcınız olacak.
 
Ayak Banyosu İle RahatlayIn
 
Malzemeler:
 
1 adet limon suyu
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı tarçın
 
Her evde kolaylıkla bulunabilecek bu malzemeler ile kısa bir sürede ayaklarınızı rahatlatabilirsiniz. Ayaklarınızın sığabileceği büyüklükteki bir leğene sıcağa yakın su doldurun. Malzemeleri de suya ekleyip 10-15 dakika bekleyin. Daha sonra bir lif yardımı ile hafifçe ovma işlemi yapabilir, ayaklarınızı temizleyip kurulayabilirsiniz. Son olarak bakım kreminizi sürmeyi ihmal etmeyin…
 
 
Doğal Ayak Bakım Kremi
 
Malzemeler:
 
1 yemek kaşığı badem yağı
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı okaliptüs esansiyel yağı
1 tatlı kaşığı buğday tohumu yağı
 
Malzemelerin hepsini bir şişe içerisine koyduktan sonra homojen hale gelene kadar sürekli karıştırın. Ayaklarınızın temizliğini yaptıktan sonra kreminizi sürün. Kremle beraber ayak bileğinizden başlayarak bacaklarınıza doğru hafif masajlar yapın. Böylece kan dolaşımınızı düzenleyip ayaklarda oluşan şişlik ve ağrıları yok edebilirsiniz.
 
Çeşitli yağ ve kremlerle yapacağınız ayak ve bacak masajı, vücudunuzun tamamının gevşemesine neden olur. Ayak parmaklarınıza varana kadar bileklerinizin ve kemerlerdeki gerilimin, düğümlerin çözülmesine yardımcı olur.
 
Ayrıca ayak bakımı için yapılabilecek en kolay ve etkili bakımlardan birisi, yatmadan önce ayaklarınızı güzel bir şekilde nemlendirip pamuklu çorap giymenizdir. Sabah karşılaşacağınız yumuşacık ayaklarınız, sizden önce güne hazır olacak!
 
 


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