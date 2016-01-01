Aynalara Küsmeyin
Cildimiz Neden Kırışır?
Genel görüşün dışında cilt yaşlanmasının tek nedeni genetik yatkınlıklar değildir. İç yaşlanmanın dışında bir de dış yaşlanma, cilt kırışmasının en önemli sebeplerinden biridir.
İç organlarımız çevresel etkenlerden etkilenmezken; soğuk hava, sigara, endüstriyel dumanlar, egzoz vs. kirlilikler cilde en çok zarar veren dış etmenlerdir. Yapılan araştırmalar, yaşlanmaya bağlı cilt sorunlarının %80-90’ının çevresel faktörler olduğunu belirtiyor.
Peki, Ne Yapmalı?
Bu kadar olumsuz etkiden sonra bunlardan cildimizi nasıl koruyabiliriz sorusuna yanıtlar arayalım… Güneş ışınlarından korunmak, riskli saatlerde güneşlenmemek, aksesuarlar (güneş gözlüğü, şapka, güneş şemsiyeleri vb.) kullanmak yaz aylarında cildinizde maksimum koruma sağlar. Yaz ya da kış hiç fark etmez; gün ışığı olan her saatte, cildin görünen kısımlarını yüksek koruma faktörlü ürünler ile korumak da mücadelenin ayrılmaz parçasıdır. Ten renginize göre yazın en az 20-30, kış aylarında ise en az 10-15 koruma faktörlü cilt ürünleriyle korumayı unutmamanız gerekiyor. Özellikle güneşe çok fazla maruz kaldığınız dönemlerde (güneşlenirken, kayak yaparken, açık havada yürürken…) cildinize yüksek koruma faktörlü ürünlerle destek olmalısınız. Cilt ürünlerini seçerken “koruma faktörlü olanları” tercih edin ve cildinize antioksidan kremlerle yardımcı olun.
Bunlardan Uzak Durun!
- Güneş
- Sigara
- Kirli hava
- Egzoz dumanı
- Dengesiz beslenme
- Fast-food gıdalar
- Katkı maddesi içeren yiyecek ve içecekler
- Negatif düşünceler
- Aşırı kahve, siyah çay, cola ya da asitli içecekler
- Yanlış cilt ürünleri
- Çok mimikli konuşmak
- Üç beyaz (tuz, şeker ve un )
- Pozitif düşünün ve bol bol tebessüm edin.
- İyilik yapın, mutlu olun.
- Belirli saatlerde uyuyup uyanmaya dikkat edin.
- Bol bol taze sebze ve meyve yiyin.
- Haftada en az iki kez balık tüketin.
- Yaz - kış her gün güneşten koruyucu bir ürünle cildinizi koruyun.
- Kirli havalarda dışarıda dolaşmayın, temiz havada yürüyüş yapın.
- Cildinizi her gün temizleyin, nemlendirin.
- Sık sık kilo alıp vermeyin.
- Yaz-kış güneş gözlüğü kullanın.
- Günde 8 bardak su için.
- Sosyalleşin ve çeşitli aktivitelerde bulunun.