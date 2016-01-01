Aynalara Küsmeyin

Cildimiz Neden Kırışır?



Genel görüşün dışında cilt yaşlanmasının tek nedeni genetik yatkınlıklar değildir. İç yaşlanmanın dışında bir de dış yaşlanma, cilt kırışmasının en önemli sebeplerinden biridir.



İç organlarımız çevresel etkenlerden etkilenmezken; soğuk hava, sigara, endüstriyel dumanlar, egzoz vs. kirlilikler cilde en çok zarar veren dış etmenlerdir. Yapılan araştırmalar, yaşlanmaya bağlı cilt sorunlarının %80-90’ının çevresel faktörler olduğunu belirtiyor.



Peki, Ne Yapmalı?



Bu kadar olumsuz etkiden sonra bunlardan cildimizi nasıl koruyabiliriz sorusuna yanıtlar arayalım… Güneş ışınlarından korunmak, riskli saatlerde güneşlenmemek, aksesuarlar (güneş gözlüğü, şapka, güneş şemsiyeleri vb.) kullanmak yaz aylarında cildinizde maksimum koruma sağlar. Yaz ya da kış hiç fark etmez; gün ışığı olan her saatte, cildin görünen kısımlarını yüksek koruma faktörlü ürünler ile korumak da mücadelenin ayrılmaz parçasıdır. Ten renginize göre yazın en az 20-30, kış aylarında ise en az 10-15 koruma faktörlü cilt ürünleriyle korumayı unutmamanız gerekiyor. Özellikle güneşe çok fazla maruz kaldığınız dönemlerde (güneşlenirken, kayak yaparken, açık havada yürürken…) cildinize yüksek koruma faktörlü ürünlerle destek olmalısınız. Cilt ürünlerini seçerken “koruma faktörlü olanları” tercih edin ve cildinize antioksidan kremlerle yardımcı olun.



Bunlardan Uzak Durun!

Güneş

Sigara

Kirli hava

Egzoz dumanı

Dengesiz beslenme

Fast-food gıdalar

Katkı maddesi içeren yiyecek ve içecekler

Negatif düşünceler

Aşırı kahve, siyah çay, cola ya da asitli içecekler

Yanlış cilt ürünleri

Çok mimikli konuşmak

Üç beyaz (tuz, şeker ve un )