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Aysha Dergi Gelenekselleşen 5. İftar Daveti İle Yine Göz Doldurdu

Aysha Dergi Gelenekselleşen 5. İftar Daveti İle Yine Göz Doldurdu

Aysha Dergi’nin gelenekselleşen iftar buluşmalarının beşincisi Four Seasons Hotel Bosphorus’ta gerçekleştirildi.

İş, sanat, siyaset ve cemiyet hayatının pek çok isminin katıldığı iftarda misafirler, iftar sofrasında gerçekleşen buluşmanın keyfini yaşadılar. İftar saatinin gelmesini, davet alanına kurulu stantlarda alışveriş yaparak bekleyen davetliler, hazırlanan özel menü ile iftarlarını açtılar.
 
Altın Kızlar ise geceye, fasıl dinletisiyle renk kattı.
 
İftar saatinin gelmesi ile birlikte misafirler oruçlarını açtı ve Aysha Dergi İmtiyaz Sahibi P. Pınar Küçükşabanoğlu davetlilere, katılımlarından dolayı ‘Hoşgeldiniz’ konuşması yaptı.
 
Derginin iftar davetine; AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkan Vekili Büşra Yıldırım gibi siyaset hayatından isimlerin yanı sıra Feryal Gülman, Dilek Hanif, Zeynep Ilıcalı, Tülin Şahin, Azra Kohen, Nihal Olçok, Sibel Kerimoğlu, Türkan Şer, Ayşe Tolga gibi iş, sanat ve cemiyet hayatından pek çok seçkin isim katıldı.
 
Elif Güvendik’in sunuculuğunu yaptığı bu özel gecede Aysha’nın 5.yılına özel bir de ödül töreni gerçekleştirildi. Ödüllerin annelere adandığı gecede Nihal Olçok’a ‘’Yılın Annesi’’, Kızılay Annesi projesi ile de Kızılay’a ‘’Yılın STK’sı’’ ödülü verildi. Bu özel organizasyona vermiş olduğu desteklerinden dolayı ise Metal Yapı Konut Yönetim Kurulu Üyesi Özüm Saçaklıoğlu ve Neli Devidas’a da plaketleri takdim edildi.
 
Özel iftar davetimizde gayrimenkul sektörünün önemli ismi Metal Yapı Konut’a, bizi ve misafirlerimizi ağırlayan Four Seasons Hotel Bosphorus’a, mutfaklarımızı dokunuşlarıyla süsleyen Nolte Mutfak ve Gaggenau’ya, güzelliğimize güzellik katan Astra Grup/Esteticiuma’a, bizi kutsal topraklarda ve yurt içi yurt dışı birçok yerle buluşturan güvenilir adres Vizyon Turizm’e, masalardaki şahane dekorasyon ürünleri için Lavin Event’e ve ağızları tatlandıran şerbetleri için Cappy’e sonsuz teşekkürlerimizle...

İftar davetinden kareler
 

aysha iftar daveti
 
aysha iftar daveti
Aysha Dergi İmtiyaz Sahibi Pınar Küçükşabanoğlu - AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu
 
aysha iftar daveti
Tülin Şahin
 
​ ​aysha iftar daveti
Nihal Olçok
 
aysha iftar daveti
Jale Ağaoğlu - Naile Küçükşabanoğlu
 
aysha iftar daveti
Çiğdem Atabek Erdoğan
 
aysha iftar daveti
Zerrin Menteşeoğlu
 
Aysha iftar daveti
Ayşe Tolga
 
aysha iftar daveti
Elif Güvendik
 
aysha iftar daveti
Özlem Gusar
 
aysha iftar daveti
Yasemin Öğün - Ayşegül Afacan Köksal
 
aysha iftar daveti
Feryal Gülman
 
aysha iftar daveti
Zeynep Ilıcalı
 
Aysha iftar daveti
Meltem Miraloğlu
 
Aysha iftar daveti
Azra Kohen
 
Aysha iftar daveti
Türkan Şer

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Yorumlar (1)

Derya Kulluk
00:25, 02 Haziran 2017 Cuma
Hayırlı uğurlu bereketli nice senelere Aysha emeği geçen herkese çok teşekkürler Harika bir geceydi Allah kabul etsin 🙏👌🏻🌟🌟🌟🌟🌟🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹❤️
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