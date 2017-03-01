Aysha Dergi Haziran Sayısında Bu Ay



Bayrama özel kombinler, aksesuarlar, çiçek desenleri, renkli detaylar, tunikler ve eşarplar...



Usta spiker İnci Ertuğrul ile yeni projesi Kaybolan Çiçekler’i, anneliği ve medya dünyasını konuştuk...



Yazar Hikmet Anıl Öztekin, kitaplarını ve yakın zamandaki planlarını Aysha Dergi’ye anlattı...



Ender Saraç’ın kaleminden Ramazan ayına özel beslenme tüyoları...



Çocuklu, huzurlu ve muhafazakar tatil rotaları....



Tatil alışverişi için şık detaylar....



Ramazan sofralarına özel dekorasyon trendleri



Haziran ayına özel kültür ve sanat haberleri...



Hepsi ve daha fazlası Aysha Dergi’de... AYSHA Dergi Ramazan Ayı’na özel Ramazan Eki ile bayilerde.





