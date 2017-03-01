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Aysha Dergi Haziran Sayısında Bu Ay

Aysha Dergi Haziran Sayısında Bu Ay

Türkiye'nin tek muhafazakar kadın yaşam ve stil dergisi; AYSHA Dergi ‘de bu ay


Bayrama özel kombinler, aksesuarlar, çiçek desenleri, renkli detaylar, tunikler ve eşarplar...
  
Usta spiker  İnci Ertuğrul ile yeni projesi Kaybolan Çiçekler’i, anneliği ve medya dünyasını konuştuk...
 
 Yazar Hikmet Anıl Öztekin, kitaplarını ve yakın zamandaki planlarını Aysha Dergi’ye anlattı...
 
Ender Saraçın kaleminden Ramazan ayına özel beslenme tüyoları...
 
Çocuklu, huzurlu ve muhafazakar tatil rotaları....
 
Tatil alışverişi için şık detaylar....
 
Ramazan sofralarına özel dekorasyon trendleri
 
Haziran ayına özel kültür ve sanat haberleri...
 
Hepsi ve daha fazlası Aysha Dergi’de... AYSHA Dergi Ramazan Ayı’na özel Ramazan Eki ile bayilerde.
 
 
 


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