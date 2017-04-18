Aysha Dergi ve Nurol GYO İle Çok Özel Bir Etkinlik

Nurol GYO ve Aysha Dergi işbirliğiyle, şehrin merkezi Seyrantepe’de, orman manzaralı ve doğal taş kaplamalı cephesiyle nefes alan bir proje olan Nurol LIFE’ın Satış Ofisi’nde “Ruh-Beden Bütünlüğünün Kişi Üzerindeki Etkisi” konuşuldu.



Beslenme ve Diyet Uzmanı Hülya Çağatay’ın sağlıklı yaşamın kişi üzerindeki ruhsal ve bedensel etkilerini anlattığı etkinlikte; davetliler aynı zamanda Nurol LIFE’ın örnek dairesini gezme fırsatı buldular.



Selda Uğurludural - Nil Mendağ - Hülya Çağatay - Pınar Küçükşabanoğlu

Arzu Zogun



Hülya Çağatay Naile Küçükşabanoğlu Gülçin Derindere



Derya Kulluk

Çiğdem Erdoğan

Ebru Üresin

Sibel Demir

Nigar Basirova

Betül Boy



Rabia Kurşun