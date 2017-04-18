Aysha Dergi ve Nurol GYO İle Çok Özel Bir Etkinlik
Aysha Dergi ve Nurol GYO etkinliğinde “Ruh- Beden Bütünlüğünün Kişi Üzerindeki Etkileri Konuşuldu”
Nurol GYO ve Aysha Dergi işbirliğiyle, şehrin merkezi Seyrantepe’de, orman manzaralı ve doğal taş kaplamalı cephesiyle nefes alan bir proje olan Nurol LIFE’ın Satış Ofisi’nde “Ruh-Beden Bütünlüğünün Kişi Üzerindeki Etkisi” konuşuldu.
Nurol GYO ve Aysha Dergi işbirliğiyle, şehrin merkezi Seyrantepe’de, orman manzaralı ve doğal taş kaplamalı cephesiyle nefes alan bir proje olan Nurol LIFE’ın Satış Ofisi’nde “Ruh-Beden Bütünlüğünün Kişi Üzerindeki Etkisi” konuşuldu.
Beslenme ve Diyet Uzmanı Hülya Çağatay’ın sağlıklı yaşamın kişi üzerindeki ruhsal ve bedensel etkilerini anlattığı etkinlikte; davetliler aynı zamanda Nurol LIFE’ın örnek dairesini gezme fırsatı buldular.
Selda Uğurludural - Nil Mendağ - Hülya Çağatay - Pınar Küçükşabanoğlu
Arzu Zogun
Hülya Çağatay
Naile Küçükşabanoğlu
Gülçin Derindere
Derya Kulluk
Çiğdem Erdoğan
Ebru Üresin
Sibel Demir
Nigar Basirova
Betül Boy
Rabia Kurşun
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