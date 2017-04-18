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Aysha Dergi ve Nurol GYO İle Çok Özel Bir Etkinlik

Aysha Dergi ve Nurol GYO İle Çok Özel Bir Etkinlik

Aysha Dergi ve Nurol GYO etkinliğinde “Ruh- Beden Bütünlüğünün Kişi Üzerindeki Etkileri Konuşuldu”

Nurol GYO ve Aysha Dergi işbirliğiyle, şehrin merkezi Seyrantepe’de, orman manzaralı ve doğal taş kaplamalı cephesiyle nefes alan bir proje olan Nurol LIFE’ın Satış Ofisi’nde “Ruh-Beden Bütünlüğünün Kişi Üzerindeki Etkisi” konuşuldu.
 
Beslenme ve Diyet Uzmanı Hülya Çağatay’ın sağlıklı yaşamın kişi üzerindeki ruhsal ve bedensel etkilerini anlattığı etkinlikte; davetliler aynı zamanda Nurol LIFE’ın örnek dairesini gezme fırsatı buldular.
 

aysha nurol gyo
 
aysha nurol gyo
 
nurol gyo
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Selda Uğurludural - Nil Mendağ - Hülya Çağatay - Pınar Küçükşabanoğlu
 
aysha nurol gyo
Arzu Zogun
 
aysha nurol gyo
Hülya Çağatay
aysha nurol gyo
                   Naile Küçükşabanoğlu
aysha nurol gyo
Gülçin Derindere
 
aysha nurol gyo
Derya Kulluk
 
aysha nurol gyo
Çiğdem Erdoğan
 
aysha nurol gyo
 
aysha nurol gyo
 
aysha nurol gyo
 
aysha nurol gyo
Ebru Üresin
 
aysha nurol gyo
 
aysha nurol gyo
Sibel Demir
 
aysha nurol gyo
Nigar Basirova
 
aysha nurol gyo
Betül Boy
 
aysha nurol gyo
Rabia Kurşun


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