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AYSHA Dergi Yaz Sayısında Bu Ay

AYSHA Dergi Yaz Sayısında Bu Ay

Türkiye'nin tek muhafazakar kadın yaşam ve stil dergisi, Temmuz-Ağustos ayında da yine dopdolu...


Havalı aksesuarlar, egzotik desenler, gösterişli terlikler, eşarplar ve portföy çantalar... 325 adımda yeni sezon, yaz sayımızda!
 
Ekranların güzel ve başarılı yüzü Ebru Akel’den yaşamına dair çok özel açıklamaların bulunduğu röportajı okumadan geçmeyin...
 
Ender Saraç’ın kaleminden yaza özel tarifler...
 
Artık tatil zamanı... En özel tatil rotalar, en iyi oteller ve tatilin olmazsa olmazı alışveriş sayfaları sizlerle.
 
Sanal alışverişten korkmayın! Doğru sanal alışverişin ipuçlarını Aysha sayfalarından öğrenin.
 
Yaza damgasını vuracak gelmiş geçmiş en iyi parfümleri sizler için derledik.
 
Yaz sezonuna özel kültür ve sanat haberleri ile mevsimi harika geçirin.
 
Hepsi ve daha fazlası Aysha Dergi’de.... AYSHA Dergi Yaz sayısı tüm bayilerde!
 
 


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