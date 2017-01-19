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Aysha Muhafazakâr Tekstilin Öncü Firmaları İle Bir Araya Geldi

Aysha Muhafazakâr Tekstilin Öncü Firmaları İle Bir Araya Geldi

Türkiye’nin tek muhafazakâr kadın, yaşam ve stil dergisi Aysha, etkinlik ve davetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Camiaya yön veren muhafazakâr tekstilin öncü marka ve isimleriyle bir araya gelinen ve 2017 için fikir alışverişi yapılan davet, Conrad İstanbul Bosphorus Hotel’de gerçekleştirildi. Davete katılan isimlerle Manzara Restoran’da yapılan kahvaltı sonrası, Aysha Dergi İmtiyaz Sahibi Pınar Küçükşabanoğlu öncülüğünde Bosphorus Lounge’de oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirildi.
 
Sektörden birçok ismin bulunduğu davete katılanlar arasında Zeynep Nesihe Mülayim, Gülcan Kaya, Reyhan Demirtaş, Mesut Ceylan, Hilal Kalkavan, Yüksel Türk gibi önemli isimler de vardı. Açılış konuşmasını Aysha Dergi İmtiyaz Sahibi Pınar Küçükşabanoğlu’nun yaptığı toplantıda davetliler, sektör ve 2017 için yapılabilecekler konusunda fikirlerini paylaştılar.
 

aysha imtiyaz sahibi Pınar Küçükşabanoğlu
Pınar Küçükşabanoğlu
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aysha muhafazakar tekstil daveti
Mesut Ceylan
 
aysha muhafazakar tekstil daveti
Reyhan Demirtaş
 
aysha muhafazakar tekstil daveti
Gülcan Kaya
 
aysha muhafazakar tekstil daveti
Zeynep Nesihe Mülayim
 
aysha muhafazakar tekstil daveti
Yüksel Türk
 
aysha muhafazakar tekstil daveti
Hilal Kalkavan Kahvecioğlu
 
aysha muhafazakar tekstil daveti
Selda Uğurludural


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