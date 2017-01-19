Aysha Muhafazakâr Tekstilin Öncü Firmaları İle Bir Araya Geldi

Camiaya yön veren muhafazakâr tekstilin öncü marka ve isimleriyle bir araya gelinen ve 2017 için fikir alışverişi yapılan davet, Conrad İstanbul Bosphorus Hotel’de gerçekleştirildi. Davete katılan isimlerle Manzara Restoran’da yapılan kahvaltı sonrası, Aysha Dergi İmtiyaz Sahibi Pınar Küçükşabanoğlu öncülüğünde Bosphorus Lounge’de oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirildi.



Sektörden birçok ismin bulunduğu davete katılanlar arasında Zeynep Nesihe Mülayim, Gülcan Kaya, Reyhan Demirtaş, Mesut Ceylan, Hilal Kalkavan, Yüksel Türk gibi önemli isimler de vardı. Açılış konuşmasını Aysha Dergi İmtiyaz Sahibi Pınar Küçükşabanoğlu’nun yaptığı toplantıda davetliler, sektör ve 2017 için yapılabilecekler konusunda fikirlerini paylaştılar.



Pınar Küçükşabanoğlu

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Mesut Ceylan

Reyhan Demirtaş

Gülcan Kaya

Zeynep Nesihe Mülayim

Yüksel Türk

Hilal Kalkavan Kahvecioğlu



Selda Uğurludural