Aysha Şubat Sayısı Bayilerde!
Türkiye’nin tek muhafazakâr kadın, yaşam ve stil dergisi Aysha; Şubat ayında da dopdolu içeriğiyle sizlerle...
Kışa veda zamanının yavaş yavaş gelmesi ile beraber sezonun şık ve stil sahibi kadınlarına özel giyimden aksesuara, eşarptan ayakkabıya kadar 298 adımda sezonun en yenileri bu sayımızda.
Huzurlu ve sağlıklı tatilin en keyifli yolu ‘Termal Oteller’ diyerek, termalin faydalarını ve en iyi termal otelleri sizler için inceledik.
Siyaset, sanat ve iş dünyasının birbirinden ünlü isimlerinin Alzheimer için resim yaptığı "Bir Resim Yap" projesi, detayları ve röportajları ile bu ay Aysha Dergi’de.
Mutlulukla ilişkisi malum olan kahvaltının önemini, en güzel kahvaltı mekânlarını ve kahvaltı sofraları için özel tarifleri sizler için yazdık.
Ender Saraç’ın gizli depresyonun belirtilerini yazdığı bu sayıda ayrıca sağlıklı ve bakımlı saçların sırları, çıkan en yeni saç ürünleri, sizleri bekliyor.
Ve son olarak Aşık filminin başarılı ve güzel oyuncusu Meltem Miraloğlu ile gerçekleştirdiğimiz keyifli röportaj ve birbirinden güzel fotoğrafları AYSHA ŞUBAT SAYISINDA!
Kışa veda zamanının yavaş yavaş gelmesi ile beraber sezonun şık ve stil sahibi kadınlarına özel giyimden aksesuara, eşarptan ayakkabıya kadar 298 adımda sezonun en yenileri bu sayımızda.
Huzurlu ve sağlıklı tatilin en keyifli yolu ‘Termal Oteller’ diyerek, termalin faydalarını ve en iyi termal otelleri sizler için inceledik.
Siyaset, sanat ve iş dünyasının birbirinden ünlü isimlerinin Alzheimer için resim yaptığı "Bir Resim Yap" projesi, detayları ve röportajları ile bu ay Aysha Dergi’de.
Mutlulukla ilişkisi malum olan kahvaltının önemini, en güzel kahvaltı mekânlarını ve kahvaltı sofraları için özel tarifleri sizler için yazdık.
Ender Saraç’ın gizli depresyonun belirtilerini yazdığı bu sayıda ayrıca sağlıklı ve bakımlı saçların sırları, çıkan en yeni saç ürünleri, sizleri bekliyor.
Ve son olarak Aşık filminin başarılı ve güzel oyuncusu Meltem Miraloğlu ile gerçekleştirdiğimiz keyifli röportaj ve birbirinden güzel fotoğrafları AYSHA ŞUBAT SAYISINDA!
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