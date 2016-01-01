Aysha’dan Anlamlı Davet

2017 hakkında fikir alışverişlerinin yapıldığı davette, açılış konuşmasını Aysha Dergi Yönetim Kurulu Başkanı ve İmtiyaz Sahibi Pınar Küçükşabanoğlu yaptı. Devamında ise Aysha Dergi Editörü İrem Uluerciyes ve aysha.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Gülgün Aliyeva’nın konuşmaları dinlendi.



Conrad Hotel Bosphorus’ta düzenlenen davete katılanlar arasında Bala Sarı, Berin Tuncel, Binnur Feyizli, Birol Güngördü, Büşra Yarar, Elif Almak, Esra Karaduman Uzun, Filiz Yetim, Gönül Kolat, Hilal Oğuzkan, Kübra Tunçel, Merve Hifa Çağlar, Mikail Federonko, Nur Yaman Karadeniz, Safiye Ekiz, Saliha Çelik, Semra Alpak, Sena Sever, Ebru Sever Türk, Zeruj adıyla bilinen Zehra Özkaymaz, Sevde Akhan, Sevil Nuriyeva, Türesin Anık ve Zeynep Özcan gibi sektörün önemli isimleri de vardı.



Davetliler, yapılan ikramlar eşliğinde birlik ve beraberlik içerisinde yapılabilecek iş birlikleri hakkında fikir alışverişinde bulundular...



Davetten renkli görüntüler…



Merve A. Tokyay - P.Pınar Küçükşabanoğlu - İrem Uluerciyes

Gülgün Aliyeva

Berin Tuncel

Binnur Feyizli



Hilal Oğuzkan

Sena Sever - Ebru Sever Türk - Zehra Özkaymaz

Safiye Ekiz

Saliha Çelik

Sevil Nuriyeva

Gönül Kolat Susam

Zeynep Özcan

Bala Sarı

Birol Güngör

Mikail Federonko

Filiz Yetim