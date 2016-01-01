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Aysha’dan Anlamlı Davet

Aysha’dan Anlamlı Davet

Türkiye’nin tek muhafazakar kadın, yaşam ve stil dergisi Aysha, geçtiğimiz günlerde düzenlediği bir davet ile camiaya yön veren isimlerle bir araya geldi.

2017 hakkında fikir alışverişlerinin yapıldığı davette, açılış konuşmasını Aysha Dergi Yönetim Kurulu Başkanı ve İmtiyaz Sahibi Pınar Küçükşabanoğlu yaptı. Devamında ise Aysha Dergi Editörü İrem Uluerciyes ve aysha.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Gülgün Aliyeva’nın konuşmaları dinlendi.
 
Conrad Hotel Bosphorus’ta düzenlenen davete katılanlar arasında Bala Sarı, Berin Tuncel, Binnur Feyizli, Birol Güngördü, Büşra Yarar, Elif Almak, Esra Karaduman Uzun, Filiz Yetim, Gönül Kolat, Hilal Oğuzkan, Kübra Tunçel, Merve Hifa Çağlar, Mikail Federonko, Nur Yaman Karadeniz, Safiye Ekiz, Saliha Çelik, Semra Alpak, Sena Sever, Ebru Sever Türk, Zeruj adıyla bilinen Zehra Özkaymaz, Sevde Akhan, Sevil Nuriyeva, Türesin Anık ve Zeynep Özcan gibi sektörün önemli isimleri de vardı.
 
Davetliler, yapılan ikramlar eşliğinde birlik ve beraberlik içerisinde yapılabilecek iş birlikleri hakkında fikir alışverişinde bulundular...
 
Davetten renkli görüntüler…
 

aysha davet fotoları
 
aysha davet fotoları
                         Aysha Yönetim Kurulu Başkanı & İmtiyaz Sahibi P.Pınar Küçükşabanoğlu
 
aysha davet fotoları
    Merve A. Tokyay - P.Pınar Küçükşabanoğlu - İrem Uluerciyes
 
aysha davet fotoları
Gülgün Aliyeva
 
aysha davet
Berin Tuncel
 
aysha davet
Binnur Feyizli
 
aysha davet
Hilal Oğuzkan
 
aysha davet
Sena Sever - Ebru Sever Türk - Zehra Özkaymaz
 
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Safiye Ekiz
 
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Saliha Çelik
 
aysha davet
Sevil Nuriyeva
 
aysha davet
Gönül Kolat Susam
 
aysha davet zeynep özcan
Zeynep Özcan
 
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Bala Sarı
 
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Birol Güngör
 
​ aysha davet
Mikail Federonko
 
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Filiz Yetim
 

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