Aysha'nın Hitleri

Caudalie



Premier Cru Göz Kremi, içeriğindeki inci taneleri sayesinde kullanıldığı ilk andan itibaren makyaj etkisi göstererek, göz çevresinin doğal bir ışıltı kazanmasını sağlar.



Cilt yaşlanmasının bir numaralı sebebi olan UVA ışınlarının yıkıcı etkilerinden uzak kalmamızı sağlayan Gündüz Bakım Kremi, anti-aging etkisini SPF20 PA+++ formülü ile gerek günlük serumunuzun üzerine, gerekse kreminizin altına uygulanabiliyor.Bulaşmayan ve akmayan Eyeko Fat Liquid Eyeliner, dolgun ucu yardımıyla tek sürüşte kalıcı ve kalın bir hat elde etmek isteyenler için ideal bir ürün. Paraben, SLS ve SLES içermeyen eyeliner, sürüldüğü anda hemen kuruyor ve kesinlikle bulaşmıyor.Ligne St. Barth Tonic; her cilt tipine uygun, hafif, ferahlatıcı ve vitamin açısından zengin alkolsüz formülü ile cildi canlandırıyor. İçerisindeki soya lesitin cildi aktif olarak yenilerken aloe vera özleri cildi yatıştırıyor.Saçlarında değişikliği seven kadınlara özel bir bakım serisi geliştiren Dove, içeriğindeki kırmızı yosun özü ve kreatin nutri kompleks maskesi sayesinde hem içten hem de dıştan saçınızı onarır ve bakım sağlar.Syoss Saç Dökülmesine Karşı Şampuan ve Saç Kremi serisi, yüksek etkili bitkisel kök hücre özlü formülüyle saç köklerini, tellerini ve uçlarını güçlendirerek saç dökülmesini % 95'e kadar azaltıyor.Kusursuz bir cilt görünümü elde etmek, makyajın gün boyu tazeliğini ve kalıcılığını sağlamak, cildinizde parlak bir görünüm elde etmek, cilt renginizi eşitlemenize, yüzünüzdeki ince çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü azaltmanıza yardımcı olarak teninizin daha canlı ve parıltılı görünüme kavuşmasını sağlıyor.Burt’s Bees, dudaklarınızı E vitamini ve bal mumu ile nemlendirerek bakım yaparken, nane yağı dudaklarınıza ferahlık katacak; yoğun renk pigmentleri dudaklarınıza ışıltı kazandıracak.