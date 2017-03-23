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Aysha'nın Hitleri

Aysha'nın Hitleri

Kozmetik dünyasında bu ay “hit” olarak belirlediğimiz ürünler, seçim yaparken size yardımcı olacak...  

Caudalie
 
Premier Cru Göz Kremi, içeriğindeki inci taneleri sayesinde kullanıldığı ilk andan itibaren makyaj etkisi göstererek, göz çevresinin doğal bir ışıltı kazanmasını sağlar.
 

göz kremi

Nuxe Nuxuriance
 
Cilt yaşlanmasının bir numaralı sebebi olan UVA ışınlarının yıkıcı etkilerinden uzak kalmamızı sağlayan Gündüz Bakım Kremi, anti-aging etkisini SPF20 PA+++ formülü ile gerek günlük serumunuzun üzerine, gerekse kreminizin altına uygulanabiliyor.
 
makyaj ürünleri

Eyeko Fat Liquid Eyeliner
 
Bulaşmayan ve akmayan Eyeko Fat Liquid Eyeliner, dolgun ucu yardımıyla tek sürüşte kalıcı ve kalın bir hat elde etmek isteyenler için ideal bir ürün. Paraben, SLS ve SLES içermeyen eyeliner, sürüldüğü anda hemen kuruyor ve kesinlikle bulaşmıyor.
 
eyeko

Ligne St. Barth Tonic
 
Ligne St. Barth Tonic; her cilt tipine uygun, hafif, ferahlatıcı ve vitamin açısından zengin alkolsüz formülü ile cildi canlandırıyor. İçerisindeki soya lesitin cildi aktif olarak yenilerken aloe vera özleri cildi yatıştırıyor.
 
ligne
 
Dove Advanced Hair Series Regenerate Nourishme
 
Saçlarında değişikliği seven kadınlara özel bir bakım serisi geliştiren Dove, içeriğindeki kırmızı yosun özü ve kreatin nutri kompleks maskesi sayesinde hem içten hem de dıştan saçınızı onarır ve bakım sağlar.
 
dove

Syoss
 
Syoss Saç Dökülmesine Karşı Şampuan ve Saç Kremi serisi, yüksek etkili bitkisel kök hücre özlü formülüyle saç köklerini, tellerini ve uçlarını güçlendirerek saç dökülmesini % 95'e kadar azaltıyor.
 
syoss

Couleurs by Qnet
 
Kusursuz bir cilt görünümü elde etmek, makyajın gün boyu tazeliğini ve kalıcılığını sağlamak, cildinizde parlak bir görünüm elde etmek, cilt renginizi eşitlemenize, yüzünüzdeki ince çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü azaltmanıza yardımcı olarak teninizin daha canlı ve parıltılı görünüme kavuşmasını sağlıyor.
 
pudra

Burt’s Bees
 
Burt’s Bees, dudaklarınızı E vitamini ve bal mumu ile nemlendirerek bakım yaparken, nane yağı dudaklarınıza ferahlık katacak; yoğun renk pigmentleri dudaklarınıza ışıltı kazandıracak.
 
makyaj ürünleri

 


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