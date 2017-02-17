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 Aysha'nın Hitleri

 Aysha'nın Hitleri

Sizler için seçtiğimiz çok çekici, bir o kadar da yetenekli ürünler. Onlara karşı koymak mümkün değil…

Sıcak, çarpıcı  duygusal bir koku. Ne istediğini bilen ve hem iş hem de özel hayatında risk almayı, sınırda yaşamayı seven kadının kokusu.
 

parfüm
Guilty EDT 75 ml. GUCCI 414 TL
 
supra volume mascara
 Supra Volume maskara, CLARINS 102 TL
 
pudra
 Powder Blush Sweet Sweet Fantasy allık, M.A.C 89 TL
 
kozmetik ürünler
   Luminous silk quattro far, NOTE COSMETICS 32.50 TL
 
makyaj ürünleri
  Makeup Blender Fırça, GIORGIO ARMANI 300 TL
 
ultra radiance
  Ultra Radiance maske, THALGO 152 TL
 
makyaj ürünleri
 Backstage Pro Flash Luminizer 002 Kapatıcı, DIOR 169 TL 
 
makyaj ürünleri
 Nude Air Loose pudra, DIOR 212 TL
 
makyaj ürünleri
 Leslie Audacious ruj, NARS 100 TL


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