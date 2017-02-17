Aysha'nın Hitleri
Sizler için seçtiğimiz çok çekici, bir o kadar da yetenekli ürünler. Onlara karşı koymak mümkün değil…
Sıcak, çarpıcı duygusal bir koku. Ne istediğini bilen ve hem iş hem de özel hayatında risk almayı, sınırda yaşamayı seven kadının kokusu.
Sıcak, çarpıcı duygusal bir koku. Ne istediğini bilen ve hem iş hem de özel hayatında risk almayı, sınırda yaşamayı seven kadının kokusu.
Guilty EDT 75 ml. GUCCI 414 TL
Supra Volume maskara, CLARINS 102 TL
Powder Blush Sweet Sweet Fantasy allık, M.A.C 89 TL
Luminous silk quattro far, NOTE COSMETICS 32.50 TL
Makeup Blender Fırça, GIORGIO ARMANI 300 TL
Ultra Radiance maske, THALGO 152 TL
Backstage Pro Flash Luminizer 002 Kapatıcı, DIOR 169 TL
Nude Air Loose pudra, DIOR 212 TL
Leslie Audacious ruj, NARS 100 TL
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