 Aysha'nın Hitleri

Sıcak, çarpıcı duygusal bir koku. Ne istediğini bilen ve hem iş hem de özel hayatında risk almayı, sınırda yaşamayı seven kadının kokusu.



Guilty EDT 75 ml. GUCCI 414 TL



Supra Volume maskara, CLARINS 102 TL



Powder Blush Sweet Sweet Fantasy allık, M.A.C 89 TL



Luminous silk quattro far, NOTE COSMETICS 32.50 TL



Makeup Blender Fırça, GIORGIO ARMANI 300 TL



Ultra Radiance maske, THALGO 152 TL



Backstage Pro Flash Luminizer 002 Kapatıcı, DIOR 169 TL



Nude Air Loose pudra, DIOR 212 TL



Leslie Audacious ruj, NARS 100 TL