Aysha’nın Seçtikleri

PURETE BALANCING MASK İLE TAZE BİR CİLT

Maske cidlinizi hem arındırır hem dengeler hem de tonunu ayarlar. Lezzetli taze greyfurt kokusu, kremsi ve kurutmayan yapısı ile gözenekleri arındırıyor, cilt tonunu dengeleyerek cildi hoş bir görünüme kavuşturuyor. İçeriğindeki formül ile sebum düzenleyici olan maske tüm cilt tipleri için de uygun. Haftada 1-2 defa kullanılması öneriliyor.



Özünü ortaya koymaktan korkmayan, kendine güvenen, güçlü kadınları yansıtan Costume National So Nude EDP, vazgeçilmeziniz olacak. Kakule, kimyon ve portakal çiçeği esansı ile ferah bir açılış yapan üst notaları; ylang-ylang, Şam gülü ve sümbülteberden oluşan orta notalar takip ediyor. Dip notalarda ise sedir ağacı, paçuli ve sandal ağacının sıcaklığı ile parfümün sıcak ve duyulara hitap eden özü ortaya çıkıyor. Parfüm sadece Tekin Acar mağazalarında satılıyor.Doğa ile iç içe yaşamayı seven cesaretli ve basit şeylerden mutlu olan erkeğin kokusu Cyber Garden’ın karakterini cesaret ve azim oluşturuyor. Yeşil bitki özleri, pembe biber ve greyfurtun eğlenceli üst notaları ile açılan parfüm; orta notalarda yerini menekşe yaprağı, sardunya ve safranın benzersiz atmosferine bırakıyor. Alt notalarda ise paçuli, güveotu ve laden ağacının eşsiz sıcaklığı kokuyu ele geçiriyor.TCA Studio Make-up Professional makyaj artistlerinin ve bayanların taleplerini karşılamak için ortaya çıkarılmış. Farklı renk seçenekleri ve zengin ürün yelpazesi ile makyajda öncelikle güveni ve farklılığı simgeleyen, tüketicilerine yüksek kaliteyi uygun fiyata sunan profesyonel makyaj markası; likit eyeliner’ı ile de dikkatleri çekiyor.Saç dipleri haricinde uygulanabilen düğüm açıcı, yumuşatıcı ve koruyucu Huıle De Leonor Greyl saç bakım yağı ile saçlarınızı güzelliğine kavuşturabilir; saç derisini uyandıran Regenerescence Naturelle saç bakım yağı ile de saçlarınızdaki mucizevi değişimi gözlemleyebilirsiniz.Pudra taneciklerinin ipeksi dokunuşu ile kremin pürüzsüzlüğünü ve konforunu bir araya getiren farlar; göz kapaklarına anında ve nazikçe nüfuz eder, içerisindeki kristal inciler sayesinde göz kapaklarının mükemmel renklerle ışıl ışıl parlamasını sağlar.